"Nunca sufrí tanto como en este Dakar"

El piloto monfortino Edu Iglesias ocupó el puesto 78º en la clasificación general de motos en la última edición del Dakar que finalizó ayer. Iglesias, que acabó la etapa final en el 90º lugar, fue tajante: "Nunca sufrí tanto como en esta edición del rally" y dejó vislumbrar que sería la última vez que correría la mítica competición, pensando en su familia y en que "no merece la pena seguir jugándose la vida sin un objetivo más claro".

El piloto lucense explicó cómo había transcurrido la última especial del rally de 174 km de recorrido. "La afronté con nervios porque normalmente en esta etapa siempre hay mucho que perder y poco que ganar, aunque puede haber alguna sorpresa. Fue una especial más corta, pero se hizo larga, porque había una zona rápida de arena con pasos estrechos de piedra", señaló. "Estuve un poco nervioso por lo que me había pasado el año pasado en la primera etapa —se había fracturado las dos clavículas— y no quería que me pasase este año en la última. A veces la cabeza juega malas pasadas, pero finalmente la concluí en el puesto 90º esta especial y 78º en la general", añadió Edu Iglesias.

El monfortino, que acabó su tercer Dakar de las cuatro ocasiones en las que participó, relató sus padecimientos durante este rally. "A nivel personal estoy muy contento con este Dakar porque nunca sufrí tanto como esta edición y me quito la espinita del año pasado. Asimismo, sabe mejor porque dicen que ha sido unos de los rallies más duros de los últimos años; de los cinco celebrados en Arabia Saudí, seguro" expuso.

"Sufrí mucho en la etapa que duró 48 horas; fue épica. Al final, 600 km de dunas, todo dunas, sin ninguna pista al lado son muchos kilómetros. Además, estaba la arena muy blanda, no había llovido en mucho tiempo y se puso el terreno muy complicado. En la primera semana sufrí más de lo normal físicamente y lo pagué la siguiente", agregó el motococlista de Monforte.

Edu Iglesias continuó relatando su aventura en esta edición del Dakar, con el sustantivo ‘sufrimiento’ como la palabra que mejor expresa todo lo acontecido por la península arábiga. "La verdad es que en este Dakar todos los días tuve momentos de sufrimiento, de pasarlo mal y de ver que se podía ir al traste el trabajo de todo el año. Me quedo con el sufrimiento del primer día de la etapa de 48 horas para intentar llegar al campamento B para que no se me hiciese de noche en las dunas —de hecho, hubo mucha gente que no lo consiguió—", relató.

"Lo peor de este Dakar fue la pérdida de un compañero, Carles Falcón. Me afectó mucho psicológicamente y me dejó más clara mi decisión de no volver en el futuro. Al final, la familia lo pasa muy mal durante todos estos días y creo que no merece la pena seguir jugándose la vida sin un objetivo más claro", adicionó le piloto monfortino.

Para finalizar, Iglesias indicó el orgullo con el que representa a su tierra en un rally de la importancia del Dakar y quiso mostrar su gratitud a todas las personas que lo animaron y patrocinaron. "Llevar el nombre de Monforte, de Lugo, de Galicia por el Dakar siempre es importante. Quiero dar mi agradecimiento a todos los aficionados que me mostraron su apoyo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales", concluyó.

Motos: Brabec logró su segundo Dakar al someter a Branch

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se adjudicó ayer su segundo Dakar tras su aventura de dos semanas en la que domó el desierto, sometió al botsuano Ross Branch (Hero), que acabó segundo, y fue eliminando uno a uno a sus rivales para volver a ganar el rey de los rallies.



Brabec, que ya venció en 2020 en el primer rally en Arabia Saudí, se impuso con más de diez minutos de ventaja sobre Branch, que desafió y superó a las Honda del francés Adrian van Beveren —que finalmente fue tercero—, del chileno Nacho Cornejo —cuarto—.



Etapa



La última especial, de 174 kilómetros, fue un paseo triunfal para Brabec y terminó con victoria del argentino Kevin Benavides (KTM), con un minuto de ventaja sobre Toby Price (KTM) y algo más sobre su hermano Luciano (Husqvarna), repitiendo exactamente las mismas posiciones del podio de la edición pasada, aunque ninguno de ellos consiguió subirse al cajón este año.



Tragedia



La nota más trágica de la edición y de los últimos años fue el fallecimiento del piloto español Carles Falcón el pasado lunes 22 a consecuencia de las heridas sufridas durante la segunda etapa del rally. Falcón fue reanimado tras perder el pulso en una caída, pero un edema cerebral y una fractura de la vértebra C2 imposibilitaron la recuperación