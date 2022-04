La lesión que aparta, de momento, a Dzanan Musa de participar en el tramo final de la temporada con el Río Breogán recuerda al golpe que sufrió otro ilustre de la entidad celeste, Álex Llorca, durante el primer partido de semifinales por el ascenso a la Liga ACB, en 2015, contra el Valladolid.

Entonces, el catalán recibió un golpe fortuito por parte de Sergio de la Fuente que le fracturó el hioides, un hueso que está justo por encima del cartílago tiroideo que se ha fisurado el bosnio.

"Recuerdo el golpe y sentir mucho, mucho dolor en el momento", recuerda Llorca, que nada más acabar aquel partido se fue a casa, donde sintió que algo iba mal. "Recuerdo decirle a mi mujer que me dolía muchísimo al tragar, por lo que decido hablar con nuestra fisio, Belén, y hacerme una radiografía al día siguiente en el Polusa, donde me notifican que tengo una fractura en el hioides y que me tengo que quedar ingresado. Me sorprendí y me asusté", asegura.

Llorca pasó esa noche en observación pero pudo estar presente en el banquillo al día siguiente gracias a la presión que el club, y él, ejercieron sobre los médicos. "Quería estar al lado del equipo y recuerdo que entré al Pazo cuando quedaban diez minutos, recuerdo esa gran ovación y a día de hoy todavía se me pone la piel de gallina", dice Llorca.

El escolta regresó en el tercer partido, con 26 puntos, y jugó también el cuarto para clasificar al Breogán para una final en la que no logró el ascenso.

El catalán, hoy en el Melilla, de la LEB Oro, sigue como un aficionado más la trayectoria del cuadro lucense, que califica de "sobresaliente" esta temporada. "Se han metido en Copa y están luchando por meterse en el play off; es una temporada para recordar", dice.

En lo personal, y tras dos años convaleciente por una hernia, reconoce sentirse "súper feliz y al 100%" físicamente». "Estamos a una victoria de la permanencia, que era el objetivo principal, en un año que ha sido algo extraño por cambio de entrenador, salidas y llegadas de jugadores, pero muy contento por cómo ha ido todo".

Llorca volverá a Lugo entre el 4 y el 11 de julio para la séptima edición del campus que lleva su nombre, que cuenta ya con la mitad de inscritos y es una cita ineludible verano tras verano.