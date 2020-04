Tito Díaz se reafirma en su deseo de que el Breogán reanude su actividad en mayo

La incertidumbre paraliza. Y no puede haber más inseguridad, hablando en contexto deportivo, que la que ahora mismo atenaza por ejemplo a los clubes de la LEB Oro. Cuando debía de estar a punto de disputarse la trigésima jornada la competición sigue parada, anclada desde el pasado 6 de marzo, que es cuando se disputaron los últimos partidos. Desde entonces la nada. Nadie sabe nada. La Federación Española de Baloncesto (FEB) aplazó toda actividad como mínimo hasta el 26 de abril y poco más saben los clubes.

Tito Díaz, director general del Breogán, comenta que la semana pasada se comunicó con la directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. “Dicen que hay que esperar, que quieren que se reanuden las competiciones, pero no dicen qué es lo que va a pasar”, dijo el dirigente lucense sobre la conversación con la de la federación española.

Y los clubes no esperan de la misma manera. Algunos han rescindido los contratos de los jugadores más costosos, y varios no están dispuestos a reanudar una competición que necesariamente se alargaría más allá del período que figuran en los contratos de jugadores.

Es decir, el panorama asoma a una realidad complicada: sin taquillas, con previsibles problemas económicos en muchos de los patrocinadores, con la necesidad de alargar las cuotas a la seguridad social y el tiempo de contrato de los jugadores... Y esto sin adentrarse en otra realidad, la mayoría de los jugadores extranjeros, especialmente estadounidenses, se han marchado a sus países y ahora mismo es más que dudoso, dada la situación sanitaria internacional, que pudieran retornar.

El Breogán, de todas formas, se mantiene firme en su postura manifestada desde el primer momento, como explica Díaz. “No hemos rescindido ningún contrato. Los jugadores siguen un trabajo físico específico pensando en mantenerse en la mejor forma posible por si se reanuda la competición. Nuestra postura, nuestro deseo es que en mayo se pueda reanudar la actividad y que durante el mes de junio se pueda jugar una fase de ascenso”, explica.

Lo que ya es indiscutible es que en caso de reanudarse la competición “habría que hacerlo con un formato distinto”, dice el director general celeste. “Ya no se podría acabar la Liga, jugar los play off y después la final a cuatro, no habría tiempo. Estamos a la espera de que desde la FEB se diga algo definitivo y esto no va a ser antes del final de este mes”, añade Tito Díaz.

CONTACTOS CON CLUBES. En estos momentos de desconcierto total, los dirigentes de los distintos clubes se ponen en contacto buscando soluciones o aliados para que se adopte a solución que más le beneficia. El director general del Breogán explica que en estas conversaciones “queda claro que hay posturas antagónicas, intereses muy distintos. Por ejemplo, el Oviedo es partidario de que se anule la competición y no haya ascensos ni descensos. Otros, donde estamos nosotros y los clubes de la parte de arriba de la liga, queremos apurar todas las posibilidades de reanudar la competición”.

Lo que es evidente es que cada día que pasa la opción de volver a jugar esta temporada se presenta más complicada. “Hasta el día 26 de abril como mínimo seguiremos todos en casa y también sabemos que si se reanuda la Liga en ningún caso puede llegar al mes de julio. Los contratos de los jugadores finalizan como muy tarde el 7 de junio y se podrían prolongar un mes, pero más allá sería incrementar mucho los gastos”, explicó el director general del club lucense.