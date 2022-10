El nuevo y jovencísimo proyecto del Burela FS en Segunda División tras el doloroso descenso de categoría parece ensamblarse antes de los previsto. Dos triunfos de mérito, 5-1 ante el Alzira y 1-3 en Zaragoza, han servido para devolver la ilusión a la parroquia naranja, que ya sueña con convertir un año de transición en un ejercicio ilusionante en el que se pueden pelear cotas inesperadas.

Uno de los jugadores que ha adquirido un peso específico considerable en esta temporada es Pitero, que no solo se ha convertido en el abanderado de la cantera después de la marcha de Iago Míguez o Renato, sino que es todo un veterano del equipo naranja, con solo 24 años.

"Ao final son xa 6 as tempadas que levo no primeiro equipo e son consciente de que a esixencia ten que ser maior a nivel de responsabilidade", asegura el jugador, que también aprovecha su experiencia para ayudar a los recién llegados.

"Somos un equipo moi noviño, foise moita xente do ano pasado e chegaron rapaces con moita calidade, aos que temos que axudarlle os que levamos máis tempo aquí, eu estou encantado de poder facelo", señaló.

Pitero está gozando de muchos minutos, siendo una referencia tanto en defensa como en ataque, aunque para seguir en la misma línea necesita que le respeten las lesiones más que en anteriores ejercicios. "Polo de agora estou atopándome moi ben a nivel físico, a ver se podo ter a continuidade que me faltou as últimas tempadas", explicó.

Las buenas sensaciones que emanan en torno al equipo permiten a los jugadores disfrutar de algunos momentos que en las pasadas temporadas parecían olvidados. "Ao final aínda que estábamos na Primeira División sufriamos por non poder ganar, agora levamos dúas victorias seguidas e iso é algo que moitos estamos celebrando case como novo, é unha sensación que estamos recuperando", afirmó el jugador, que destaca la gran reacción mostrada después de la derrota inicial frente a O Parrulo: "Aquel foi un encontro no que non fomos nós mesmos, penso que o moito que traballamos a defensa de Adri acabou por condicionar o noso xogo. É verdade que seguramente sexa o xogador máis determinante en función dun equipo, pero penso que nos perxudicou estar tan pendentes del e non se viu o Burela FS que levábamos traballando dende que empezou a pretemporada".

Tanto el partido ante el Alzira como en el choque frente al Zaragoza se vio un gran Burela FS, no solo por el juego, sino también por la capacidad defensiva mostrada por el equipo para mantener un resultado favorable.

"Penso que o encontro co Alzira foi moi completo en tódalas facetas, tanto en ataque como en defensa. A primeira metade de Zaragoza foi na mesma liña, na segunda custounos máis manter a pelota, pero soubemos sufrir. Ao final encaixar un gol nunha pista tan complicada como é a de Zaragoza demostra que fixemos moitas cousas ben", señaló.

Pitero prepara ya junto al resto de sus compañeros el partido del sábado ante el Martorell, en el que buscarán la tercera victoria consecutiva en la liga.