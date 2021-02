Como ya ha ocurrido otras veces esta temporada, el Lugo, que no gana desde hace dos meses y que tiene marcado en rojo este partido como el del principio de su recuperación antes de afrontar el decisivo tramo final de la competición. Esta vez es el Oviedo, el equipo que dirige, cuadro que solo ha sumado tres puntos en las últimas seis jornadas y cuya última victoria se remonta al pasado 11 de diciembre (4-2 contra el Tenerife).

El equipo asturiano ocupa la décimoquinta posición en la tabla y, aunque solo tiene cuatro puntos menos que el Lugo -28, por 32 de los lucenses-, su trayectoria, lejos de la constancia y solidez que caracteriza la de los rojiblancos, ha estado marcada por dos factores: la irregularidad en su juego desde el arranque de la competición y la incapacidad de reaccionar cuando el rival se adelanta en el marcador.

Es más, los jugadores de Ziganda atraviesan ahora mismo el peor bache de la temporada. No solo no han ganado ninguno de los seis últimos partidos ligueros, sino que, además, cayeron eliminados en Copa del Rey ante el Málaga y no han estrenado su casillero de triunfos en lo que va de 2021.

Sin ir más lejos, los asturianos no han finalizado ninguna jornada por encima de la décima posición, y aunque gozaron de una racha de tres victorias seguidas entre la décima y la duodécima jornadas -contra Las Palmas (1-2), Castellón (4-0) y Zaragoza (1-2)- que les permitió pasar del puesto número 17 al 13, han coqueteado más con la zona baja esta temporada.

Y es que los asturianos arrancaron el curso de manera muy dubitativa. Los empates en el Carlos Tartiere contra el Cartagena (0-0) y en Anduva contra el Mirandés (1-1) precedieron a la primera derrota del curso, en la tercera jornada, ante el Espanyol de Vicente Moreno (0-2). Un nuevo empate en Albacete en la cuarta fecha hizo que el cuadro asturiano tuviera que esperar hasta la quinta jornada, en el derbi asturiano contra el Spórting, para conseguir su primer triunfo (1-0).

Lejos de levantar el ánimo de la plantilla por ganar un encuentro de máxima rivalidad, el triunfo no enderezó el errático camino de los asturianos, que antes de la ya mencionada racha de tres triunfos seguidos, encadenaron de nuevo cuatro partidos sin lograr los tres puntos.

Esos resultados, sin embargo, no han puesto en duda la capacidad de Cuco Ziganda al frente del Oviedo. El navarro, recién recuperado del covid, aterrizó en el equipo azul hace un año y logró finalizar la competición con un punto más que los rojiblancos.

Es un duelo que, al menos en la categoría de plata, se le ha dado algo mejor a los asturianos. De las once ocasiones que se han visto las caras, el Oviedo ha resultado vencedor en tres de ellas, siendo seis los empates y dos los triunfos rojiblancos. El último de ellos en el partido jornada número 29 de la temporada pasada, con un solitario gol de El Hacen en el minuto 15. La otra victoria lucense ante el Oviedo, también en el Ángel Carro, fue en la 2016-2017, también cerca del final de la competición, y gracias a dos goles de Joselu, un jugador que, curiosamente, acabaría fichando por el equipo asturiano dos años después.

También se vieron las caras en Segunda División B. En este caso, de nuevo el Oviedo está por encima con dos triunfos, un empate y una derrota en los cuatro partidos disputados entre la temporadas 1978-1979 y 2011-2012.