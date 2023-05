Nuevo proyecto en marcha: el Breogán perfila su plantilla para la próxima temporada

El nuevo proyecto del Río Breogán ya está en marcha. Realmente se podría decir que la planificación de la próxima temporada la empezó el club lucense bastante antes de que pusiera el punto final a su competición. Es una de las ventajas de haber asegura la continuidad en la Liga Endesa con varias jornadas de antelación.

Esto, por ejemplo, sirvió para que ya a mediados del mes de febrero, concretamente aprovechando la disputa de la Copa del Rey en Badalona, ya se establecieran los primeros contactos con una reunión que mantuvieron dirigentes breoganistas con el máximo representante de Beobasket, Misko Raznatovic.

Momirov y Nakic

En aquel momento se establecieron las bases para la renovación de Stefan Momirov y Toni Nakic, una gestión que ya está prácticamente ultimada y si todo transcurre con normalidad esta misma semana el club lucense podría anunciar la continuidad de los dos jugadores.

También en aquel momento se habló de posibles incorporaciones. Al menos sobre la mesa se pusieron dos nombres, jugadores del Mega Basket, la del pívot serbio Danko Brankovic (22 años de edad y 2,15 metros de estatura) y la del ala-pívot de la misma nacionalidad Matej Rudan (22 años y 2,08). Así como con el primero muy pronto se desvanecieron las opciones de poder incorporarlo -si todo transcurre con normalidad jugará la próxima campaña en el Bayern alemán-, las gestiones con respecto a Rudan se han completado hasta llegar casi a un acuerdo definitivo. En realidad con su agente, Beobasket, y con el jugador todo está claro desde hace tiempo, solo falta que el Bayern, propietario del jugador, confirme el acuerdo que ya llegó con el Breogán para la cesión del jugador para la 2023-24.

Seis jugadores

Así que ya se podría decir que el Río Breogán cuenta ya con seis jugadores confirmados, aunque con un matiz en uno de ellos. Estarían seguros, Sergi Quintela, Erik Quintela, Toni Nakic, Stefan Momirov, Matej Rudan y Sergi García. Sin embargo, este último tiene en su contrato una cláusula por la que tanto el club como el jugador podrían, con el pago de una indemnización económica, dejar sin efecto el acuerdo que les une para el siguiente curso. Esta cláusula tiene fecha de caducidad:el 30 de junio.

En la entrevista publicada por este medio la semana pasada a Veljko Mrsic, el técnico reconocía que además de los ya renovados esperaba contar al menos con la continuidad de un jugador más. El club realizó una oferta a Justus Hollatz y tampoco se descarta la posibilidad de que pueda continuar Víctor Arteaga. Al margen de sus características como jugador, el hecho de ser jugador de formación y que el Breogán pueda necesitar hasta cinco de esta consideración podría facilitar su continuidad, sobre todo si el mercado, como parece, se vuelve muy exigente.

El resto de los jugadores no continuarán. En el caso de Happ porque su cotización queda fuera del alcance del club lucense.

Rubén Portes, la duda en el cuerpo técnico

Una de las claves del éxito del Río Breogán en la temporada recién finalizada ha sido el meticuloso trabajo realizado para funcionar en todos los aspectos como un equipo. Y para culminar con éxito este propósito es imprescindible que todo el cuerpo técnico funcione con absoluta sincronización, como así ocurrió en las últimas temporadas.

Por ello desde el club breoganista no hay dudas en torno a la continuidad de todos ellos. Incluso Veljko Mrsic después de su renovación también mostró su deseo de continuar con el mismo equipo técnico.

La decisión se conocerá en breve, posiblemente la próxima semana

Sin embargo, no se puede asegurar en estos momentos que no vaya a haber variaciones. Así, el preparador físico Rubén Portes aún no ha decidido su futuro. El caso del madrileño no es profesional ni deportivo —aún la semana pasada en el acto final de temporada expresó estar muy a gusto en Lugo y en el Breogán y agradeció a los aficionados el apoyo— sino meramente personal, ya que su mujer y sus hijos residen en Madrid.

De todas formas, la decisión se conocerá en breve, posiblemente la próxima semana, ya que la presencia del preparador físico es fundamental también en esta época para el trabajo de mantenimiento físico de los jugadores.