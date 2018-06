Nuevo podio de Jorge Prado

Jorge Prado logró una plata agridulce en Matterley Basin. Dulce porque el lucense, a sus 17 años y en su segunda participación en el campeonato del mundo de MX2, sumó su séptimo podio de la temporada, resultados que firmaría casi cualquier piloto del panorama internacional. Y agrio porque, quizás, el único deportista que no firma este resultado es el propio Prado, que demuestra semana a semana estar preparado ya para luchar por el cetro mundial y este domingo dejó escapar seis puntos con respecto al líder, Pauls Jonass, que venció en ambas mangas y consolida su posición en lo alto de la clasificación.

El lucense comenzó como suele hacerlo, con la salida más rápida del campeonato, y consiguió su décimo holeshot de la temporada. La alegría, eso sí, le duró bien poco, ya que en la tercera curva, Jonass le pasó por el interior y lideró la manga hasta el final, con Prado pisándole los talones y llegando a menos de un segundo del letón. El tercero fue Covington, a casi 50 segundos de las KTM. Esta manga fue muy emocionante en la pelea por el top cinco con continuos adelantamientos que terminaron con el americano el la tercera plaza, mientras Thomas Kjer Olsen rompía su moto y se quedaba sin puntos. La segunda manga tuvo el mismo guion en la salida, y Prado llegó a la primera curva con ventaja. En esta ocasión, eso sí, el lucense tomó varios metros de ventaja y parecía que el triunfo podía llegar con relativa facilidad. Jonass, sin embargo, no pensaba lo mismo, y en el ecuador de la manga comenzó a mejorar su ritmo. Salió al ataque y consiguió superar a Jorge Prado, que dispuso de una intentona en la última vuelta para recuperar la primera plaza, aunque el letón pudo defenderse y firmó el pleno en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Estoy contento con el segundo puesto, ha sido un buen fin de semana y seguimos aquí en el podio una vez más. A mitad de la segunda manga ha habido unas vueltas en las que no he encontrado mi ritmo y Jonass ha venido fuerte y me ha pasado, luego he intentado volver a pasarle, pero ya no he podido. Veremos en la próxima", aseguró Jorge Prado a la conclusión de la prueba británica.

Jonass lidera ahora el campeonato del mundo con 301 puntos, por los 373 del piloto lucense. Tercero, muy lejos tras quedarse este domingo sin puntos, es Olsen. El Mundial de MX2 no para y el próximo fin de semana se celebrará la décima prueba del año con la disputa del Gran Premio de Francia en el circuito de Saint Jean D’Angely.