El nuevo método de Esteban Basanta para entrenar

Desde que una beca le permitió entrar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, la vida no deja de sorprender al lucense Esteban Basanta, una de las grandes promesas del triatlón español a sus, recién cumplidos, 19 años.

Campeón de España cadete, su progresión en los últimos años es imparable, tanto que es uno más en la Blume, donde viven y se entrenan los mejores deportistas jóvenes de este país. Allí aplica un nuevo método a su entrenamiento, "mucho más profesionalizado", que empieza a notar y que tiene ganas de demostrar a partir de abril, cuando arranque la temporada. Será en Melilla, en una prueba del campeonato de Europa absoluto. "Esta prueba, otra en Italia en mayo y otra en Polonia en junio (estas dos de categoría júnior) dan derecho a participar en el Europeo y el Mundial júnior", explica sobre sus retos el lucense, que también correrá en la Liga Nacional de triatlón con el Cidade de Lugo Fluvial.

Un Europeo que todavía no tiene fecha y un Mundial que se celebrará en la Isla Bermuda el próximo 12 de octubre, en el que Esteban Basanta, si se clasifica, además de demostrar que su progresión es una realidad, contará con una nueva bicicleta, la mejor que ha tenido hasta el momento, gracias a un negocio lucense. "Estoy con La Clásica Lugo desde el pasado año, me cedieron una bicicleta para empezar y he respondido tan bien que han apostado por mí, y yo encantado", celebra.

No es para menos. La Clásica Lugo le ha cedido una bicicleta "del nivel del Tour de Francia, y no puedo aspirar a más", algo que en estos momentos, y más después de un año de pandemia, es un privilegio para un deportista de su nivel.

"El tema de los patrocinios está muy mal, las empresas han sufrido este año. Estoy muy orgulloso de tener un apoyo así, se han convertido prácticamente en mi patrocinador principal", dice, a un mes de estrenar oficialmente una bicicleta que, asegura, le da "muy buenas sensaciones".

Nueva vida: en Madrid como en casa pese a las restricciones

Esteban Basanta vive en Madrid desde hace seis meses y, aunque reconoce que le costó adaptarse "un poco" al principio, un punto de inflexión en octubre le ha permitido sentirse ya como en casa.



Grupo de amigos

"El ambiente es buenísimo. Apenas nos conocíamos y hemos hecho todos muy buenas migas", dice el lucense sobre su día a día en la residencia Blume de Madrid.



"Me faltaba esto en Lugo"

El hecho de convivir con atletas de su nivel, y en muchos casos rivales en competiciones, "me empuja a hacer las cosas bien y a mejorar como deportista".