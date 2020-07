El Club Deportivo Lugo afronta este miércoles ante el Numancia (19.30 horas) la primera de las seis finales que le quedan para conseguir el objetivo de la salvación. La primera parada de este complejo trayecto se inicia en el Ángel Carro y con un nuevo conductor, el valenciano Juanfran García, que se estrena como máximo responsable del equipo tras la destitución, el pasado lunes, de Curro Torres.

Cambiar la dinámica negativa de los últimos duelos es el reto que se ha marcado Tino Saqués, que busca en Juanfran el mismo revulsivo que significó Eloy Jiménez hace un año, cuando se incorporó a falta de siete partidos en una situación similar y logró el reto de la permanencia en el penúltimo suspiro.

El cuadro rojiblanco llega a este encuentro en uno de los peores momentos de la temporada. A pesar de conseguir un importante triunfo en El Sardinero tras la reanudación de la competición, no ha podido sumar ninguna victoria en los cuatro siguientes partidos, en los que acumuló tres derrotas —con tan solo un gol a favor— y un empate.

El rendimiento de la plantilla, después de una buena actuación colectiva en Santander -1-2, con tantos de El Hacen y Carlos Pita que dieron la vuelta al marcador en la segunda parte-, ha ido disminuyendo con el paso de los partidos hasta ofrecer una versión muy pobre en el choque del pasado domingo ante el Spórting de Gijón, que si no logró un triunfo más abultado fue gracias a la seguridad bajo palos que demostró Ánder Cantero.

A pesar de adelantarse en el marcador, el Lugo cayó en Soria por un claro 3-1

Juanfran García, que tiene el reto de aportar solidez a un equipo endeble en defensa, no podrá contar con Carlos Pita en el que será su debut en los banquillos. El coruñés es baja por una distensión en el semitendinoso del muslo derecho y no podrá estar disponible estar tarde para el valenciano. Sí estarán Peybernes, recuperado y ya disponible en El Molinón aunque no disputó ningún minuto, y Gerard Valentín, que también se perdió el último partido por molestias musculares y cuya ausencia fue fundamental, ya que demostró ser uno de los jugadores más en forma de la plantilla tras el parón por la pandemia.

NUMANCIA. El Numancia, tras romper frente al Oviedo su dinámica negativa, pretende en Lugo darse un nuevo respiro en la clasificación, con una victoria que le pondría más cerca del objetivo de la permanencia.

Para la cita de este miércoles, la principal baja de Luis Carrión es la de Escassi, por sanción, aunque tiene varias alternativas para el relevo.

Además, causan baja Alain y Zlatonovic, por lesión, y Aguado, por terminar el periodo de cesión y regresar al Real Valladolid, mientras que viajan con molestias Gus Ledes y Moha.