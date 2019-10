Nuevo ejercicio de precisión para el Lugo

El Club Deportivo Lugo recibe este sábado, desde las 16.00 horas, a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Ángel Carro en un encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga de Segunda División. El conjunto rojiblanco vuelve a examinarse como local, donde acumula una serie de resultados bastante discretos. De hecho, solo ha sido capaz de ganar uno de los cinco encuentros que ha disputado hasta el momento. Además, la sangría de goles encajados ha castigado a un equipo que espera reaccionar ante un equipo exigente y mirar con más tranquilidad la clasificación, y es que un mal resultado podría dejar a los rojiblancos en la zona de descenso al final de la jornada.

El técnico del Lugo, Eloy Jiménez, presenta las bajas de Jaume Grau, Antonio Campillo y Hugo Rama, por lesión. El resto de jugadores están disponibles, aunque hay que ver la decisión final que toma el entrenador de Hellín en una semana de tres encuentros y con el número de cambios o rotaciones que quiera realizar respecto al equipo que se midió con el Mirandés (1-1).

En lo que se refiere al once, esas rotaciones hacen que el entrenador pueda apostar por diferentes vías para afrontar el encuentro, aunque lo más probable es que haya variaciones, pero no una revolución.

Para la portería puede apostarse por la continuidad de Cantero, que debutó precisamente en el encuentro ante el Mirandés, con un buen rendimiento por cierto. En la defensa todo apunta a que Campabadal y Canella estarán en los laterales, con un centro de la zaga en el que se mantendría Peybernes y al que regresaría José Carlos.

¿Vuelve una pareja clásica? Una de las incógnitas es la posible presencia juntos de Pita y Seoane en el centro

Ya en el centro del campo, una de las posibilidades puede ser el regreso a un doble mediocentro clásico con la presencia de Pita y Seoane, algo que hace semanas que no ocurre porque Pita ha participado como central. Es una opción por la que puede perfectamente apostar Eloy Jiménez.

Para la banda derecha quedaría Gerard Valentín y por la izquierda entraría Borja Domínguez. La otra variante sería colocar a Álex López en el lugar del futbolista gallego.

Para la punta no parece que vayan a verse cambios porque Cristian Herrera y Manu Barreiro están rindiendo bien y apuntan a una nueva oportunidad.

Respecto al conjunto canario, el equipo entrenado por Pepe Mel se presenta reforzado por su primer triunfo como visitante de la temporada, frente a la Ponferradina (0-2), donde volvieron a brillar Jonathan Viera y Pedri, dos perlas de diferentes generaciones.

La cercanía en el tiempo del choque disputado en El Toralín, el pasado miércoles, podría condicionar el once que presente el técnico madrileño, aunque si todos los futbolistas están en buenas condiciones físicas podría repetir la alineación inicial de hace tres días ante la Ponferradina.

El entrenador amarillo espera recuperar al delantero colombiano Juanjo Narváez, quien también se perdió el choque ante la Ponferradina por su estado físico, pero el buen rendimiento que está ofreciendo Tomas Pekhart —descartado en verano— hace pensar que el checo volverá a ser la referencia en la punta del ataque. La única incógnita es la participación o no de Mauricio Lemos, con problemas físicos.

Jiménez, goleador de la última victoria canaria en Lugo

La historia de los enfrentamientos entre el Club Deportivo Lugo y la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Ángel Carro tiene un protagonista curioso si se atiende a la última ocasión en la que los jugadores grancanarios fueron capaces de llevarse el triunfo.



Eloy Jiménez, el actual entrenador de CD Lugo, fue precisamente el último goleador de una victoria de la UD Las Palmas en Lugo. Ocurrió el 5 de noviembre de 1995, hace casi 24 años, en un partido de Segunda B que los amarillos ganaron (1-2) al cuadro lucense. Eloy Jiménez anotó los dos goles de la remontada canaria en la segunda parte.



La Unión Deportiva Las Palmas sólo ha ganado en Lugo en Segunda B. Los restantes cuatro partidos en Segunda A fueron triunfos locales. La pasada temporada, en la etapa de Paco Herrera como entrenador amarillo, se registró una goleada (4-2) para los futbolistas lucenses, que entonces dirigía otro ex del conjunto canario, Alberto Monteagudo.



Abegondo

El conjunto canario estuvo concentrado desde anteayer en A Coruña y se entrenó en Abegondo.

Eloy Jiménez: "El equipo está tranquilo, con confianza, no tiene ansiedad ni problemas"

El entrenador del Lugo, Eloy Jiménez, destacó este viernes el buen momento en que se encuentra la UD Las Palmas después de dos victorias consecutivas, la más reciente ante la Ponferradina a domicilio.



"Las Palmas es un equipo que está bastante bien ahora, cogiendo lo que es la categoría, algo que el año pasado al principio le costó un poco. Está compitiendo muy bien y a nivel individual tiene jugadores diferenciales así que va a ser un partido complicado", comentó el técnico del Lugo.



"Tenemos que volver a lo que nos dio el año pasado que es defender por acumulación de gente detrás del balón porque es la única manera de ser sólidos", señaló. Además, Jiménez indicó que el Lugo tiene que "salir a tope" ante la UD Las Palmas.



"Jugamos en casa, queremos dar una alegría a la afición, sumar los tres puntos. El equipo está tranquilo, con confianza, no tiene ansiedad ni problemas, es un buen grupo humano y estamos preparados para los partidos que puedan venir", apuntó.



Cuestionado sobre si se siente respaldado, indicó que es consciente de que los entrenadores "viven de los resultados". "Si no llegan, nos largarán y nos iremos a casa; lo único que me preocupa es que el equipo confíe en nosotros y creo que es así", declaró el preparador manchego.

Pepe Mel: "No te puedes fiar de lo último porque no es referencia para nada"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, insistió este jueves que desconfía del CD Lugo para el partido. El preparador madrileño quiere evitar la euforia tras el 0-2 del pasado miércoles ante la Ponferradina, y recela de esta visita al Ángel Carro. "No te puedes fiar de lo último, porque no es referencia de nada", indicó Mel.



Por ello, espera que sus jugadores tengan "personalidad" ante un rival del que ha destacado a jugadores como los centrocampistas Pita y Seoane, quienes "manejan muy bien los partidos en Segunda". Mel reconoció en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo que tiene en mente el once inicial que opondrá al Lugo, pero aún tiene que reunirse con el médico y con los propios jugadores para conocer su estado físico, aunque en la sesión se han ejercitado todos "y están con mucha ilusión y enchufados".



Las Palmas, con 12 puntos, empieza a mirar a los puestos altos de la tabla, aunque su entrenador recuerda que el primer objetivo "es la permanencia y una vez lograda", si pueden "mirar hacia arriba", irán "con todo". El técnico madrileño comentó la buena sintonía de Jonathan Viera y Pedri, dos jugadores "que entienden el juego de la misma manera, es algo natural, y se asocian de maravilla con los demás".