Nuevo curso y nuevas caras en el Río Breogán

Las renovaciones podrían haberse acabado en el Río Breogán con el anuncio de la continuidad de Marko Lukovic. Aunque las opciones de continuar en el equipo para la próxima temporada ya se habían limitado, en la práctica, a Tyler Kalinoski e Iván Cruz todo apunta a que el acuerdo con estos jugadores es también más que complicado. Así al menos lo explica el director general del Breogán, Tito Díaz. "Nuestra idea, como ya expliqué en su momento, era conseguir en primer lugar la renovación de los jugadores de formación. Lo hicimos con los hermanos Quintela y luego hicimos la oferta a Sakho y a Iván Cruz, pero no llegamos a un acuerdo. Con el madrileño aún podríamos seguir hablando o no pero es muy difícil", explicó el dirigente.

Otro de los jugadores con los que se especula con su posible continuidad es el caso de Tyler Kalinoski. A este respecto el dirigente señaló que "con el resto de los jugadores hubo contactos con sus agentes. Bell-Haynes no tenía intención de seguir porque sus aspiraciones son más altas. Kalinoski y Mahalbasic están por completo, a día de hoy, fuera de nuestras posibilidades por sus pretensiones económicas. A lo mejor con el paso del tiempo y si no les salen las ofertas que esperan, podrían replantearse la situación".

"El Breogán no es un club muy competitivo y por lo tanto hay que tener paciencia, ya llegará nuestro momento"

El alemán Justus Hollatz fue la primera, y hasta ahora única, incorporación realizada por el club lucense. Díaz explica que las negociaciones para conseguir la firma de este jugador tuvieron que acelerarse "por la aparición del interés del Partizán". "Con Hollatz tenemos un primer base, luego ya veremos cómo vamos completando una posición en la que ya tenemos a dos jugadores, Hollatz y Erik Quintela", añade.

La estructura del equipo de la próxima temporada, como ya explicó Veljko Mrsic y ratifica Díaz, "será de tres bases, cuatro aleros y cinco pívots". "No tenemos prisa con el base que falta. A partir de ahí es importante incorporar a un escolta anotador. Necesitamos dos aleros, uno que también ayude en la anotación y el otro de corte más defensivo. Para acompañar a Lukovic queremos un jugador más físico, fuerte. Hace falta un "cinco" que tenga presencia cerca del aro, que se haga notar dentro de las zonas y que otro de los interiores pueda alternar las posiciones de cuatro y de cinco", afirma.

En las últimas fechas se han vinculado al equipo de Lugo a varios jugadores, en casi todos los casos, con los que el club ni siquiera se interesó. El último fue el de Emir Sulejmanovic del que incluso se dijo que ya estaba acordado su fichaje. Tito Díaz es categórico a este respecto. "Es inevitable que salgan nombres, y seguirán saliendo. En el caso concreto de Sulejmanovic ni siquiera hablamos de él en el club y de los otros nombres que he leído, igual. Ahora mismo no hay absolutamente nada con nadie pero esto puede cambiar porque estamos en el mercado y puede surgir algo en cualquier momento. Como club no podemos evitar que salgan nombres, a veces se filtran algunos por interés pero yo en esto no voy a entrar. Nosotros trabajamos despacio. El Breogán no es un club muy competitivo y por lo tanto hay que tener paciencia, ya llegará nuestro momento", comenta.

Díaz no descarta que Mateo Díaz forme parte de la plantilla -"si vamos a trece jugadores", dice- y recuerda que si el equipo juega en Europa necesitará de cinco jugadores de formación "y solo tenemos a los Quintela", acaba.