Nuevo ciclo en A Magdalena

El Rácing Vilalbés celebrará el próximo mes de mayo el décimo aniversario de su último ascenso a Tercera División, tras el que llegó la época de mayor crecimiento del club a todos los niveles. El aumento de equipos en la cantera, la consolidación en la categoría y la clasificación para dos fases de ascenso a Segunda División B dan muestra del camino recorrido. Un camino que continúa desde el lunes con el inicio de una nueva etapa.

El primer equipo inició el lunes la pretemporada de una campaña en la que el objetivo será nuevamente no pasar apuros para lograr la permanencia. Un entrenamiento suave sirvió de primera toma de contacto para las nuevas incorporaciones, que no son pocas, y para volver a encontrarse con el césped, apenas cinco semanas después de haber cerrado la campaña anterior, al finalizar el play off de ascenso tras quedar eliminado contra el Levante B.

Al frente de la sesión del lunes se estrenó Juan Peón, nuevo entrenador del conjunto rojiverde tras la marcha de Óscar Gilsanz, que estuvo al frente del banquillo chairego en las cuatro últimas campañas. Por ahora, junto a él en el cuerpo técnico solo está confirmado Javier Ares, Viuski, como preparador de porteros.

A la marcha de Gilsanz hay que sumar otras piezas importantes del equipo de la campaña pasada como Villares, Sergio Arias, Antonio y Marcos Souto. Para suplirlos llegan otras caras nuevas: el defensa Julio Camba, procedente del Viveiro; los centrocampistas Diego Rey, llegado del Compostela, y Edrosa, del Castro; y los delanteros Juan de Dora, del Sofán, y Javi Ballesteros, del Laracha.

Sí que continúan Pita, López, Xusto, Vérez, Buyo, Make, los gemelos Javi y José Varela, Arón y Álex Pérez.

Además, David Pereiro, formado en las categorías inferiores del Vilalbés, regresó del Outeiro de Rei y los canteranos tendrán también protagonismo en la pretemporada. El portero Duarte, los defensas Cabado, Charly y Cadenas y el mediocentro Hugo suben de juvenil, mientras que Clemente y Moreda, todavía en esta categoría, entrenarán también con el primer equipo, al igual que otros jugadores que están a prueba.

AMISTOSO. El Rácing Vilalbés iniciará este miércoles contra el CD Lugo su calendario de partidos de preparación para la próxima temporada. Ambos conjuntos se enfrentarán a partir de las 19.30 horas en Guntín.

Peón se estrena con cinco fichajes y siete canteranos harán la pretemporada

El encuentro estaba previsto inicialmente que se disputara en el estadio municipal de A Magdalena, pero los trabajos que se están realizando en el terreno de juego han obligado a cambiar de planes. Además, el resto de amistosos programados en un principio se han visto afectados por estas obras y habrá que reubicarlos.