Nuevas reglas de juego

El marco de contratación que rige en la Liga ACB no es exactamente igual al de la FEB. En la competición en la que militó el Cafés Candelas Breogán durante los últimos años se admite la contratación de dos jugadores extracomunitarios y se establece un número mínimo de los denominados jugadores de formación, que sería de cuatro en las plantillas de 10 a 12 jugadores, o de tres si las plantillas son de ocho o nueve. Este número mínimo de jugadores de formación fue publicado en el BOE con fecha 17 de julio de 2014, y afecta tanto a la ACB, como a las distintas categorías de la FEB.

Aunque es común el error, el considerado jugador de formación no tiene que ser necesariamente de nacionalidad española. El reglamento general y de competiciones considera que lo es "todo jugador que siendo ciudadano comunitario o de cualquier país que tenga tratado de asociación o similar con la UE que incorpore una cláusula de no discriminación por razón de nacionalidad en las condiciones de trabajo, y que entre su primer año de categoría cadete y su primer año de categoría sénior, haya estado inscrito con cualquier club afiliado a la FEB en un período, continuado o no, de tres temporadas".

La diferencia existente en el marco de contratación entre la FEB y la ACB, reside en la consideración de comunitarios para aquellos jugadores de países de la UE o que tengan establecido un tratado con la Unión Europea de no discriminación en las condiciones de trabajo, mientras que en la ACB no se maneja el concepto de jugador comunitario y sí el de jugador de Fiba Europa; es decir, no ocupa plaza de extracomunitario ningún jugador que proceda de un país europeo, tampoco los de los países a los que les afecta el tratado de Cotonou.

El Andorra solo cuenta con un jugador español en su plantilla: Jaime Fernández

Este marco está vigente en la ACB desde julio de 2014 reduciendo, en atención a una disposición de la UE, el número mínimo de jugadores de formación, una figura que en 2011 ya sustituyó al denominado ‘jugador seleccionable’.

Lo que parece evidente es que en la máxima categoría del baloncesto español esta normativa está reduciendo de forma drástica el número de jugadores españoles. Actualmente en la Liga Endesa el Gipuzkoa es el equipo con más jugadores con nacionalidad española, con un total de seis. En la parte contraria aparece el Andorra, que solo dispone de un jugador, Jaime Fernández, con nacionalidad española.

Hay que tener en cuenta que cuando se habla de nacionalidad española también hace referencia a los nacionalizados. Así el Baskonia tiene en su plantilla a dos jugadores con nacionalidad española, pero uno de ellos, Llimane Diop, es nacido en Senegal. El Murcia tiene a cinco jugadores españoles pero dos de ellos, Faverani y Lima nacieron en Brasil, y Oleson, en Estados Unidos.

El pasado mes de marzo la web El Confidencial publicaba un interesante reportaje en el que se reflejaba el decreciente protagonismo del jugador español en la Liga Endesa. Según este informe, la máxima competición española es, de las 16 principales ligas del mundo al margen de Estados Unidos, la que menos jugadores locales tiene. En la temporada 2011-12 el porcentaje de extranjeros en la ACB era del 59,6 % ;en la temporada pasada ya fue del 69,6%.