El atletismo mariñano tiene una nueva cita después de la exitosa segunda edición de la Milla Urbana Campo de Cabana de Foz, celebrada el domingo bajo la organización del Club Atletismo Ría de Foz. Esta nueva cita es la tercera edición de la carrera nocturna Burela Bonita, que se celebrará el sábado y que será la tercera cita del circuito Tour Mariña 2018 de carreras populares de verano, que organiza El Progreso en colaboración con Championchip Norte.

La prueba burelesa volverá a contar con dos distancias en la categoría absoluta, 5 y 10 kilómetros, pero también podrán correr los menores, desde la categoría pitufos, que correrán 150 metros; pasando por la sub 10, con 600 metros; los sub 12, que tendrán que recorrer 1200; y los sub 14 y sub 16, que deberán afrontar un total de 1.800 metros.

Las categorías inferiores correrán entre las 21.30 y las 22.15 horas, dando comienzo las pruebas absolutas de 5 y 10 kilómetros a las 22.30 horas.

La carrera de Burela será la tercera del Tour Mariña tras las de A Pontenova y Foz

Aquellos que estén interesados en participar en la Burela Bonita, organizada por el Concello de Burela, pueden anotarse de forma online a través de la página Championchip Norte. El plazo se cerrará a las 23.59 horas del jueves, día 19. El coste de la inscripción asciende a 8 euros y desde la organización recuerdan que ésta es personal e intransferible.

La recogida de los dorsales se podrá realizar en la plaza de Abastos de Burela el viernes, día 20, de 18.00 a 20.30 horas, o el sábado, día 21, entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Los tres mejores de la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, recibirán premios y trofeos. Los primeros se llevarán 100 euros más trofeo, los segundos 50 y trofeo, mientras que los terceros recibirán un trofeo. El mejor corredor local también se llevará 100 euros y en las categorías inferiores también habrá premios para los tres primeros clasificados.

MILLA DE FOZ. Manuel Eiras, presidente del Club Atletismo Ría de Foz, colectivo encargado de organizar la Milla Urbana Campo da Cabana, realizó el lunes una valoración muy positiva de la segunda edición de la prueba focense. "Estamos moi contentos porque esperamos ter unha participación de 230 atletas e ao final fómonos aos 280", destacó.

Los integrantes de la entidad preparan ya la Run Foz Run, que se correrá en agosto y forma parte del Tour Mariña.