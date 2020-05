Bea Mateos: "Nosotras queremos jugar y nuestro deber es estar preparadas"

El Pescados Rubén Burela FSF es el único club mariñano, y uno de los pocos de la provincia de Lugo, que todavía tiene opciones de competir esta misma temporada, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia del Covid-19 y también de las diferentes medidas que se implementan en los próximos meses desde el Gobierno y el ministerio de Sanidad. En cualquier caso, el cuadro naranja es uno de los cuatro clasificados para disputar el play off por el título de la Primera División femenina de fútbol sala y se enfrentará al Envialia Ourense en una semifinal gallega, quedando dos conjuntos madrileños, el Futsi y el Alcorcón, para la disputa de la otra semifinal. Esta cita debe desarrollarse como un play off exprés, pero todavía no hay fechas ni escenarios para los citados duelos.

Una de las jugadoras más representativas de la escuadra burelesa es la capitana, Bea Mateos, que reconoce estar deseando empezar a entrenarse junto al resto de sus compañeras después de casi tres meses sin poder hacerlo. "Desde el principio hemos tratado de seguir las indicaciones de nuestro preparador físico para cumplir con las rutinas físicas en casa y ahora ya hemos empezado a realizar trabajo al aire libre, pero individual y en el horario estipulado por la normativa" señala la jugadora, que añade que "jugar al fútbol sala es una de las cosas que más he echado de menos, pero no solo por los partidos, sino también por entrenar y convivir con mis compañeras", dice.

Tanto Bea Mateos como el resto de las jugadoras ven con ilusión la posibilidad de pelear todavía por el título de la Liga, aunque todavía quedan muchas incógnitas que desvelar respecto a las fechas y el escenario del cierre de la competición. "Nosotras queremos jugar y nuestro deber es estar preparadas si se dan las condiciones necesarias para poder hacerlo. Hemos pasado por unos meses muy complicados y lo primordial es cumplir con las normas, pero si podemos jugar el play off es señal de que todo está yendo por buen camino", afirmó la jugadora, que es consciente de que, además del coronavirus, también existe riesgo de posibles lesiones para las jugadoras si no se gestiona bien la vuelta de la competición. "Está claro que debe haber un tiempo prudencial para poder prepararnos, pero la federación es la que tiene que decidir los plazos para poder competir con la mayor seguridad posible a todos los efectos", comenta Bea Mateos.

Sede única

El play off exprés se disputaría en una sede única, todavía por decidir, con formato de semifinales y final. La situación actual no es la misma ahora entre los cuatro equipos al estar en diferentes fases de desescalada Madrid y Galicia, pero Bea Mateos espera que se resuelvan estas diferencias. «Al final, la Liga se iba a resolver en un play off en caso de que se hubiera podido jugar y la intención es que se haga de la misma forma. No sé si se podrá hablar de justicia o de respeto de los demás al que al final se proclame campeón, pero una vez que estemos allí y que peleemos en las mismas condiciones a todas nos hará ilusión ganar el título», manifiesta la jugadora.

La asociación de jugadoras aportará test a las plantillas

La Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF) aportará junto a la asociación masculina (AJFS) 10.000 euros para que las jugadoras participantes en el play off por el título de la Liga, y también por el ascenso a Primera División, puedan hacer los tests de coronavirus, con el objetivo de aumentar la seguridad de las participantes.

Más condiciones

Bea Mateos, capitana del Pescados Rubén FSF, celebra esta ayuda, aunque considera que es solo una parte de las condiciones que se requieren para poder disputar el play off. "Hay también un escrito elaborado para que la federación lo tenga en cuenta a la hora de organizar el play off exprés", señala la jugadora.