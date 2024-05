Veljko Mrsic: "Nuestra idea es continuar con ocho jugadores de la temporada pasada"

Veljko Mrsic nació en Split (antigua Yugoslavia), en 1971. En su densa trayectoria como jugador y entrenador se acerca a la veintena de títulos. Cuando firmó por el humilde Río Breogán, el técnico balcánico sabía que no lucharía por levantar copas, pero sí por la gloria que otorga sentirse valorado tanto por su club como por los aficionados. Y ese paraíso solo se consigue haciendo un buen trabajo. Este miércoles abrió su corazón desde su país natal.

¿Cuál fue la principal razón que lo llevó a renovar con el Breogán?

Me siento muy a gusto en el club y en Lugo como ciudad. Todavía nos queda trabajo por hacer.

Tito Díaz indicó que usted había renunciado a ofertas económicas "muy superiores"...

No quiero hablar de eso. Reitero que estoy contento en el Breogán y que mi principal razón para quedarme es finalizar el trabajo que he empezado.

El director deportivo afirmó recientemente que la sintonía entre ambos era "muy buena".

No es fácil tener una sintonía a un nivel tan alto todo el año, especialmente en una temporada como la pasada. En los momentos difíciles es cuando se ve a la gente como es. Estoy muy contento por poder seguir trabajando con Tito y con otra gente del club.

Va camino de convertirse en una leyenda en el banquillo celeste. Ha dirigido ya 101 encuentros oficiales, 86 en la ACB. ¿Cómo valora esto?

Especialmente cuando eres joven se miran estas estadísticas. Recuerdo que cuando jugaba en la Cibona, con 23 o 24 años, estaba en la lista de máximos anotadores de la Euroliga detrás de Drazen Petrovic, Andro Knego y gente con mucho nombre. Eso me gustaba mucho. El otro día leí en la prensa este dato y no me considero una leyenda del Breogán, pero me gusta estar siempre en estas listas muy arriba.

Durante las dos pasadas campañas tuvo que recomenzar la plantilla prácticamente desde cero. ¿Este curso será distinto?

Queremos que sea diferente, pero tenemos el presupuesto que tenemos y esto no se puede cambiar. Nuestra idea es continuar con ocho jugadores de la temporada pasada, pero no dependemos solo de nosotros, sino del mercado. Pienso que en los próximos diez días o dos semanas sabremos más de esto.

¿Por dónde va a empezar la plantilla, tal vez por los cupos de formación —Érik y Sergi Quintela, Juan Fernández y Jordan Sakho—, todos ellos con contrato?

Los cuatro tienen contrato, pero también una cláusula de salida. Primero hay que aclarar quién se queda y quién no. Tito ha empezado a hablar ya con los agentes de los jugadores que pretendemos que continúen, los que están en nuestro nivel económicamente. Luego hablaremos con otros que queremos, pero que piden más de lo que nosotros podemos ofrecer.

Tito Díaz anunció algunos cambios en el staf técnico. ¿Qué puede anunciar sobre esto?

El cuerpo técnico más o menos va a seguir igual, aunque parece que vamos a perder a Óscar Viana, una persona muy importante que el año pasado, con tantas lesiones, fue decisivo para que llegáramos a final de temporada muy bien físicamente, a la altura de los mejores de la Liga. Todo fue gracias a él; si no sigue, como asemeja, tendremos que buscar un sustituto.

Si le dieran a elegir a un par de jugadores de los equipos que descendieron, ¿por quién se decantaría?

Primero estamos negociando con nuestros jugadores. He visto que algunos baloncestistas de estos clubes ya han firmado por otros equipos. Nosotros, con nuestro presupuesto, no estamos en primera fila para fichar jugadores.

¿En qué aspectos debe crecer el equipo en la campaña venidera?

En todos los aspectos y estoy seguro de que lo vamos a hacer; la temporada pasada supuso una muy buena experiencia durante todo el año. Debemos empezar esta como hemos acabado la anterior. Por eso es fundamental cómo configuremos la plantilla y la manera de trabajar. Hay algunos aspectos que podemos mejorar.

Volviendo la vista atrás. ¿Cómo titularía la temporada que acaba de concluir?

Hemos sufrido mucho y peleado hasta el final para no bajar, pero yo creo que este equipo del año pasado, con un poco más de suerte, era más para pelear por jugar los play off que para no descender. Perdimos ocho partidos en las últimas posesiones, de ahí que haya dicho que debemos estar mejor preparados para empezar este curso, aunque también juega la suerte; no la tuvimos con las lesiones, el abandono de Sisko... Y si coges una mala dinámica al principio no es fácil volver al buen camino, pero creímos hasta el final. De hecho, el último tramo de temporada fue muy, muy bueno.

Consecuentemente...

Debemos empezar con esa seriedad, fichando jugadores y entrenando desde el inicio sin pensar que hay 34 partidos, sino jugando cada duelo como si fuese el último. Solo eso nos puede hacer mejorar, ya sea individualmente o como equipo.

¿Qué infortunio le hizo más daño al equipo, la lesión de Toni Nakic en pretemporada o el abandono de Zan Sisko tras la primera jornada?

Las dos fueron muy importantes. Luego no acertamos en algunos fichajes que trajimos para cubrir sus puestos. Los jugadores venían fuera de forma o se lesionaron una semana después de haber llegado. En eso tenemos que mejorar.

Por lo que dice, el fichaje del Sisko entrañaba algún riesgo... ¿y el de Conner Frankamp; contaba que viniera tan mal físicamente?

No podíamos saber eso. Con Frankamp ya vimos en los primeros entrenamientos que no estaba bien; esto, unido a la muerte de su hermano, hizo que perdiera un tiempo muy valioso.

¿Fue una decisión acertada fichar a Justin Robinson en su momento?

Sí, sí. Robinson al final de curso fue un jugador muy importante en nuestros éxitos.

¿A que se debió el gran paso adelante que dio el equipo en el tramo final de la competición?

La continuidad, la manera de trabajar en los últimos dos meses. Los jugadores creían en ese trabajo y, pese a haber perdido algunos partidos en el último tiro, hemos seguido creyendo.

¿Cuál considera que fue su peor m omento del curso?

Hubo dos partidos que me afectaron personalmente: cuando caímos contra el Valencia fuera (14 de enero) y ante el Gran Canaria en casa (20 de abril). Fueron dos momentos muy, muy duros para mí.

Con la mano en el corazón, ¿pensó en arrojar la toalla en algún momento?

En algún instante, justo después de la derrota ante el Gran Canaria, estuve dudando. Tres horas después me dije a mí mismo que no podía dejar solos a los jugadores en ese momento, porque el equipo nunca tira la toalla. En ese partido llegamos a la prórroga pese a haber metido solo un punto en los últimos siete minutos. Pensé: "Esta gente vale y vamos hasta el final así". Justo después de ese encuentro ganamos en Granada y al Tenerife y al Andorra en el Pazo. Y jugamos el último choque contra el Ucam Murcia en menos de 48 horas, después de que la gente lo celebrase mucho hasta el día siguiente, y tuvimos opciones de ganar en Murcia. Ahora vemos cómo está jugando el Ucam en el play off. El Breogán estaba a final de temporada en un nivel muy, muy alto.

¿Y el momento más feliz?

El duelo contra el Andorra. Ganar selló la permanencia y significó muchísimo para toda la gente del club, los aficionados... Seguro que fue el momento más feliz.

Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría alguna decisión que tomó a lo largo de la temporada?

Volviendo atrás algo se modificaría. Aunque en ese momento pensábamos que hacíamos lo mejor posible, hemos cometido algunos errores, pero no podemos sentirnos mal por ello. El peor error es no hacer nada, esperar que todo se soluciones solo, porque eso nunca acontece. En algunos momentos pusimos a Sergi Quintela a jugar de segundo base o a Anthony Polite de 'cuatro' en el instante más importante de la temporada.

¿Cuál ha sido el jugador que más gratamente le ha sorprendido?

Polite, por lo bien que ha aceptado su nuevo rol y luego en un momento de la campaña, cuando estaba fuera de la plantilla, demostró lo gran profesional que es; llegaba el primero a entrenar y se marchaba el último.

Para concluir ya. La afición le llama "pastor" porque cuida bien del rebaño breoganista. ¿Qué les diría a los seguidores celestes?

Solo puedo dar la gracias. Ellos son un gran motivo para el año que viene estemos mejor que nunca; suponen una gran motivación.