Un inconveniente inesperado que puede alterar la planificación de un duelo clave para el impulso del Lugo en esta primera vuelta. El cambio en el banquillo del Rácing de Santander, anunciado a primera hora de este lunes, supondrá un reto para el cuerpo técnico del cuadro lucense, encabezado por Eloy Jiménez, y seguido por sus ayudantes, Jonatan Moreno y David Sierra. Entre los tres tendrán que adivinar cómo jugará el conjunto cántabro este domingo (18.30 horas) bajo las órdenes de Cristóbal Parralo, un técnico al que se relacionó con el propio club lucense hace algunas fechas, en plena mala racha de resultados.

Ya no le valdrá a Jiménez el estudio del Rácing de Iván Ania, que fue destituido después de su 2-2 ante la Ponferradina en El Sardinero. Con el asturiano, el club santanderino solo sumó 12 puntos en 15 jornadas para ser penúltimo.

Ania solía emplear un dibujo con cuatro zagueros, dos mediocentros —Ortiz y Kitoko—, tres centrocampistas por delante —Yoda, Cejudo y Lombardo— y un punta, que solía ser David Rodríguez o el gambiano Nuha Marong.

Ahora, el técnico del Lugo tendrá que adivinar por qué optará Cristóbal Parralo. Si mantendrá el estilo y el sistema que empleó en el pasado en los dos equipos a los que entrenó en la élite: el Deportivo y el Alcorcón. El nuevo preparador del Rácing podría suponer una transición blanda, ya que, como Ania, suele desplegar a sus jugadores sobre el césped en base a un 4-2-3-1, con el bloque bajo y la defensa como principales virtudes para lograr los puntos. Quedará por ver si mantiene el mismo modelo en el Ángel Carro o muda en función de los futbolistas de la primera plantilla cántabra.

Parralo es un discípulo del francés Luis Fernández, del que fue segundo entrenador en el Espanyol, puesto que también desempeñó con José Antonio Camacho en el Benfica antes de empezar su carrera en solitario en el Santa Eulalia, el Girona o la Damm.

En los últimos tres años, el entrenador andaluz se hizo con los mandos del Fabril, al que ascendió a Segunda B y situó líder de la categoría de bronce hasta que el primer equipo lo llamó para sustituir a Pepe Mel. Sus malos resultados le impidieron seguir en A Coruña y, tras ser sustituido por Seedorf, la pasada campaña trabajó en el Alcorcón, donde realizó una gran primera vuelta para hundirse en la segunda.

Contra el Lugo, Parralo logró un triunfo en Liga, 0-1 en el Ángel Carro, un 0-0 en Santo Domingo en la segunda vuelta y una derrota en la tercera ronda de la Copa del Rey por 1-0 en el estadio del Miño.

Si en el Rácing la temporada no acaba de arrancar, con una sola victoria en 15 partidos, el Lugo de Eloy Jiménez se encuentra en el mejor momento desde el mes de agosto. Con los, el cuadro rojiblanco ha encontrado la estabilidad que necesitaba. Los dos partidos sin encajar y la efectividad goleadora —con dos tantos en cuatro tiros a puerta ante el Rayo y el Albacete— son las virtudes que han permitido sumar los puntos necesarios para alcanzar la calma y desterrar las dudas.

Lograr el tercer triunfo consecutivo le permitiría al conjunto lucense seguir avanzando y dejar a un rival directo como el Rácing a diez puntos.

Sagués Oscoz será el colegiado para el duelo del domingo

El colegiado vasco Gorka Sagués Oscoz fue designado por la Federación Española de Fútbol como el árbitro encargado de dirigir el Lugo-Rácing de Santander de este domingo.



Sagués Oscoz pitó al Lugo en 10 ocasiones en Segunda División con un balance de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. En Segunda B lo dirigió en 2, de las cuales empató una y perdió otra, el célebre 1-5 ante el Castilla en el Ángel Carro.



Dos bajas seguras en el Rácing de Santander

El Rácing de Santander no podrá contar con sus dos laterales titulares para el partido de esta jornada en el Ángel Carro. En el carril derecho no estará Aitor Buñuel, ya que fue convocado con la selección española sub-21 para disputar los partidos ante Macedonia del Norte este jueves y contra Israel el martes 19 de este mes. Además, en la izquierda no podrá contar con Moisés Delgado, que fue expulsado por doble amarilla en el partido frente a la Ponferradina.