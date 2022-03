El Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso que se celebrará el próximo 22 mayo incluye en su cuarta edición una prueba novedosa para todos aquellos atletas y aficionados que no se vean en condiciones de disputar la cita de 21 kilómetros, ya tradicional y que discurre por el centro de la ciudad con salida en la Praza Horta do Seminario. La nueva carrera, de diez kilómetros, está pensada para todos aquellos que quieran disfrutar del evento sin competir con profesionales y atletas preparados para afrontar la distancia más larga de las dos que forman la prueba.

El circuito, que ya se puede consultar en la página web oficial del evento (www.mmcidadelugo.com), se compone precisamente de los diez kilómetros mencionados, por lo que la prueba de Medio Maratón consistirá en dos vueltas al recorrido, y la prueba de 10K completará una sola vuelta al mencionado circuito.

EL RECORRIDO. La salida de los 10K está planteada en la Praza Horta do Seminario a las 10.00 horas. El recorrido pasará por la calle Anxo López Pérez hasta la Ronda da Muralla, desviándose por la Avenida da Coruña hasta llegar al parque de Frigsa. Allí, los corredores llegarán hasta el campo Luis López Gorgoso y subirán de nuevo por el parque de Frigsa -mitad de la prueba- para regresar a la Avenida da Coruña. Un nuevo desvío en la Rúa Otero Besteiro permitirá a los atletas correr por el barrio de la Milagrosa para salir de nuevo, y por última vez, a la Avenida da Coruña antes de completar la segunda mitad de la Ronda da Muralla, hasta la puerta que da acceso a la Catedral de Lugo.

Una vez dentro de la muralla, los atletas iniciarán un pequeño recorrido por el casco histórico que les llevará por calles como Quiroga Ballesteros, Rúa do Progreso y Bispo Aguirre, desde donde saldrán del monumento histórico para recorrer el último tramo de la prueba, que cruzará la calle Rodríguez Mourelo y completará toda la avenida Ramón Ferreiro -hasta la Praza do Rei- para regresar hasta la Praza Horta do Seminario, donde está fijada la meta.

Un total de diez kilómetros exigentes, con algún que otro repecho que pondrá a prueba la resistencia de los participantes que se animen a completar la carrera más accesible de las dos que plantea la nueva edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso.

PLANIFICACIÓN. Sin ir más lejos, el técnico del club Escola Atlética Lucense, Javier Piñeiro "Nani" -entrenador, entre otros, de Xela Martínez- ha preparado un "planning" de doce semanas para que los interesados en participar en los diez kilómetros lo hagan en las mejores condiciones posibles dentro de dos meses. Hay que recordar que el plazo de inscripción finaliza el próximo 12 de mayo y se puede realizar a través de la página web oficial o en Championchipnorte.

El planning incluye largos paseos por la muralla, ejercicios de fuerza y compactación para las piernas y todo tipo de pruebas cuya intensidad incrementa cuanto más se acerca el evento.