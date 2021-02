Epifanio, sobre el Melilla: "Nos van a exigir mucho"

A pesar de que el Melilla Sport, después de su derrota el marts en Cáceres, está prácticamente descartado para poder clasificarse para el grupo de ascenso en la segunda fase, el entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, no quiere dejar ningún cabo suelto y espera que su equipo entierre, el viernes a las 19.00 horas en el Pazo dos Deportes, definitivamente cualquier esperanza de los norteafricanos: "Solo pensamos en el Melilla. Si nos ganan en el Pazo y los otros dos partidos que le quedan nos pueden meter en un apuro porque si se clasifican para el grupo de ascenso nosotros pasaríamos con dos derrotas más. Es un partido lo suficientemente importante como para pensar solo en él", señaló.

El conjunto norteafricano derrotó al conjunto breoganista en la primera vuelta (74-67), una circunstancia que tampoco queda en el olvido para el técnico. "Aquel encuentro fue un poco extraño. No se trata de buscar excusas. Ya dije en su momento que a nivel de juego yo no estuve rápido en aquel encuentro en algunas decisiones tácticas y también nos faltó algo de energía. Pero afrontamos aquel partido tras un viaje muy largo, los jugadores estaban cansados y Kacinas había viajado sin haber entrenado en toda la semana y con dolores de espalda. El Melilla nos anotó diez canastas por debajo de los últimos cinco segundos de posesión y en seis de ellas estando muy bien defendidos. La situación no es igual ahora y por lo tanto espero que no se repita el mismo escenario. Creemos tener claras nuestras armas pero Melilla va a venir aquí a jugárselo todo y nos va a exigir mucho", dijo.

En aquel partido, la actuación del base Alec Wintering resultó determinante. Epifanio recuerda que el estadounidense "nos hizo mucho daño en el pick and roll. En aquel momento partía con un protagonismo que ahora Marín le está ganando pero es indudable que es un jugador de mucha calidad. Es peligroso, pero centrarnos solo en Wintering y olvidarnos de los demás sería un suicidio".

Epifanio insiste en ganar para evitar problemas e el grupo de ascenso

A pesar de la irregularidad del Melilla, sexto clasificado con cinco victorias, solo una de ellas a domicilio, y ocho derrotas, el entrenador del Breogán entiende que es un rival que destaca en varios aspectos del juego: "Es una plantilla muy larga y un club que ha tenido la solvencia para realizar bastantes cambios en su plantilla. A pesar de haber perdido en Cáceres aún depende de ellos para poder luchar por estar en el grupo de arriba", comentó.

Para el técnico, el conjunto que dirige Alejandro Alcoba "es uno de los más físicos de la competición, todos sus jugadores salvo Wintering son más altos que la media en posiciones exteriores. Es un equipo que genera mucho en el pick and roll, genera muchas ventajas desde el poste bajo y tienen grandes tiradores". A nivel individual, el técnico burgalés considera que el próximo rival de su equipo "tiene a tres jugadores que marcan el ritmo al equipo y son los dos bases —Javi Marín y Alec Wintering— y Mathieu Kamba que a campo abierto generan muchas ventajas para ellos y para los demás".

El técnico advierte de las dificultades del Breogán ante equipos tan físicos

Ante todo esto, los jugadores del Breogán, según su entrenador, tendrán que afrontar el partido "estando muy concentrados, sobre todo, en los primeros ocho segundos de cada posesión que es cuando generan muchas ventajas. También tenemos que intentar que sus puntos fuertes no nos hagan daño y que pelear cada rebote porque es algo que trabajan muy bien". Diego Epifanio calificó al Melilla como un equipo muy físico como antes hizo con el Básket Coruña. Ante ambos conjuntos los breoganistas tuvieron serias dificultades. "Perdimos dos partidos y fue ante equipos físicos con plantillas largas. A lo mejor esto ha tenido que ver pero yo considero que Valladolid, Oviedo o Palencia no son menos físicos".