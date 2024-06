Solozábal: "Nos trataron mal en Barcelona 92 y se lo devolvimos con un oro"

Roberto Solozábal (Madrid, 1959) vive alejado del fútbol. Prefiere disfrutar de la naturaleza y de la bicicleta, pero se siente identificado con su labor como presidente de la Asociación de Leyendas del Atlético de Madrid.

"Somos como una ONG, algo que se adapta a mi carácter, un colectivo independiente del club, aunque mantengamos una relación estupenda. Nos dedicamos a generar vínculos entre los exjugadores del Atlético, a ayudar a compañeros que por avatares de la vida no han tenido la misma suerte que otros y procuramos estar presentes en los actos sociales de las peñas que nos lo piden. Cuando dejas de jugar le tienes más cariño a la gente que apoya al equipo, sobre todo si viven lejos", comenta.

Por esta razón acudió, como invitado de honor, a la cena conmemorativa del 45 aniversario de la Peña Atlética Lucense y prometió volver cuando dicha entidad cumpla medio siglo de vida.

¿Cómo llegó usted al Atlético de Madrid?

Soy atlético desde niño. Un tío mío había jugado en el club y a través de él hice una prueba, cuando tenía 14 años, y entré en el equipo infantil. En juveniles me fui un año a estudiar a Estados Unidos, en un intercambio, y al regresar me incorporé al juvenil B. Después pasé al A y tuve la suerte de jugar en el Atlético Madrileño que ascendió a Segunda en la temporada 88-89. Jesús Gil fichó aquel año a varios jugadores ya veteranos para conseguir ese objetivo y yo, junto al portero, era el único joven que jugaba de titular.

Al año siguiente llegó su debut con el primer equipo del Atlético de Madrid.

Si no me falla la memoria fue un 3 de septiembre de 1989. Empecé la liga jugando de titular, con Javier Clemente en el banquillo, pero después pasé a un segundo plano por las lesiones. La temporada siguiente ya me consolidé en el once inicial.

A Simeone la competición le hacía mejor, rendía más en los partidos que en los entrenamientos

¿No debía ser cómodo jugar en la época de Jesús Gil con continuos ceses de entrenadores?

Lo vives como puedes, pero ningún club soporta esa inestabilidad. Basta con ponerse en la piel de jugadores y entrenadores cuando dicen que estos últimos necesitan un tiempo para formar una plantilla. Hubo una temporada en la que tuve seis entrenadores. Era caótico.

Pese a vivir etapas complicadas, usted y sus compañeros hicieron historia en la campaña 95-96, la del doblete.

Teníamos un gran equipo, con Kiko. Penev, Pantic, Simeone, Caminero… Tras dos temporadas con malas clasificaciones se juntaron los astros. Es el año que recuerdo con más cariño de los nueve que estuve en el Atlético. Fue algo histórico, pues se han ganado muchos títulos, pero no ese doblete. En mi periodo como jugador tuvimos otras temporadas muy buenas y obtuvimos otras dos Copas del Rey, en 1991 contra el Mallorca y al año siguiente contra el Madrid en el Bernábeu, algo que para un atlético es imborrable, a lo que se sumó la medalla de oro que logré con la selección en los Juegos Olímpicos de 1992.

Pero en los Juegos Olímpicos de Barcelona no era oro todo lo que relucía para aquella joven selección española.

La Federación trató muy mal al grupo y se lo devolvimos con una medalla. Teníamos un equipazo, pero nadie daba un duro por nosotros. Debutamos el día antes de la inauguración oficial de los Juegos y tuvimos que presionar para que nos dejasen acudir a la ceremonia, pues si no vas es como si no fueras olímpico. Hubo muchos más problemas en los que no voy a entrar porque daría para otra entrevista, a los que me tuve que enfrentar como capitán del equipo. Estábamos concentrados en Valencia y el primer partido solo asistieron 7.000 espectadores. El campo de Mestalla estaba vacío. Hasta el tercer partido no hubo ambiente de fútbol. En Barcelona solo jugamos la final.

Fue compañero de vestuario de Simeone. Qué opinión le merecía como jugador y como lo ve como entrenador?

Siempre me he negado a hablar de entrenadores que no he tenido. Solo coincidí con el Cholo futbolista. Era un jugador al que la competición le hacía mejor, rendía más que en los entrenamientos, y lo digo como virtud. Hay jugadores que son buenísimos cuando entrenan y no rinden en los partidos. Simeone era el revés.

A Simeone la competición le hacía mejor, rendía más en los partidos que en los entrenamientos

Sí le dirigió Luis Aragonés, tanto en el Atlético como durante un breve periodo cuando usted fichó por el Betis, lo que hizo que no viviese la tragedia del descenso a Segunda de los rojiblancos. ¿Qué recuerdo guarda de él?

A Luis lo tuve tres veces como técnico. Nos teníamos mucho aprecio, pero, como lo conoces mucho, sus trucos ya no te causan tanta sensación. Era una persona que no solo controlaba el tema futbolístico, también era un maestro en el manejo del grupo. El pasó de ser jugador un lunes a ser entrenador del Atlético un martes. Hay que tener una personalidad muy grande para llevar ese cambio con éxito.

¿Qué le ha parecido Lugo después de esta visita para asistir a la cena de 45 aniversario de la Peña Atlética Lucense?

No conocía la ciudad y me ha enamorado. Es asequible y tranquila, con espacios naturales en su entorno, algo que valoro mucho.