El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, aseguró que su equipo despidió "una temporada buena de la mejor manera posible", con el triunfo (93-84) ante el Unicaja en el Pazo dos Deportes de Lugo.

"Desde el primer segundo salimos con muchas ganas, con determinación para acabar bien la temporada y eso se notaba, sacamos del campo al Unicaja con un muy buen baloncesto en ataque. Todo salía bien, llegamos a ganar de 31, pero Unicaja demostró una vez más que es un equipo que nunca deja de jugar", explicó.

Mrsic reconoció que su rival lo intentó y apretó el marcador especialmente en el último cuarto del encuentro. "Llegaron a ponerse a diez puntos, hicimos algunas jugadas muy buenas castigando su defensa y nos despedimos de una temporada buena de la mejor manera posible", comentó.

Uno de los jugadores que progresó esta temporada es Jordan Sakho, una evolución que complica su continuidad en el equipo. "Para nosotros sería mejor que no creciera así. Ahora tendremos más trabajo para que se quede. Está trabajando bien, le dimos confianza, más balón y puede mejorar mucho más. Esto no es bueno para nosotros. Esperamos que otros no piensen así", dijo entre risas.

El técnico advirtió de que la temporada concluye en la pista, pero sigue en los despachos para confeccionar el equipo de la próxima campaña. "Se cierra para los jugadores. Nosotros ya llevamos un mes trabajando, hablando, viendo jugadores, planteando el futuro, y ahora debemos trabajar todavía más para hacer una buena planificación y ver qué jugadores pueden encajar. Tenemos que estar muy atentos, no podemos cometer muchos fallos", admitió.

IBÓN NAVARRO. Ibón Navarro, entrenador de Unicaja Málaga, afirmó que "una muy mala entrada" al partido le pasó factura ante el Río Breogán en la última cita de la temporada, en la que su equipo no cumplió con las expectativas.

"El partido quedó cerrado en el primer cuarto con una muy mala salida nuestra, pocas ideas claras en ataque, poco acierto en tiros fáciles y campo abierto para el Breogán. Cogieron mucha confianza y, jugando con confianza y cómodos, lo hacen muy bien y se cerró el partido", declaró tras el encuentro.

El técnico reconoció que "no es la primera vez" que a su equipo le "pasa" un inicio de partido como el del Pazo dos Deportes, especialmente en la contención, con jugadores que bajan "a no defender". "Intentas muchas cosas, con once jugadores, y no había reacción. Esta entrada al partido la hemos tenido antes y no hemos dado con la tecla para que no volviera a pasar", admitió.

Navarro, que no habló del futuro, explicó que, con el partido sentenciado, su equipo lo intentó "con más corazón que cabeza". "Tampoco hubiera sido justo tener más opciones de las que hemos tenido porque el Breogán ha sido mucho mejor y hay que felicitarles por el partido y la temporada", apuntó el entrenador del equipo malacitano.