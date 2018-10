Norel: "La afición del Breo es la más espectacular que he visto en la ACB"

El jugador de baloncesto Henk Norel, del club Breogán, ha asegurado este lunes que la afición del conjunto gallego es la "más espectacular" que ha visto "en mucho tiempo en la ACB".

El pívot, originario de los Países Bajos y que se repone de una lesión de rodilla, ha elogiado a los seguidores del conjunto lucense en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela.

"Para mí es el público más espectacular que he visto en mucho tiempo en la ACB y no lo digo porque me haya fichado este club. Después de haber visto el ambiente del Pazo tengo más ganas de jugar y me frustra no estar ahí", declaró.

Indicó que para los lucenses "ha sido una pretemporada dura por las lesiones" que han tenido, entre ellas, la suya, que aún le mantiene fuera de la cancha.

Tenemos un buen equipo, con granas de competir en nuestra liga, y la ventaja de nuestra cancha, que me ha sorprendido. El Pazo va a ser un sitio difícil para que los rivales nos ganen

"Hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado uno, pero también solo hemos disputado uno en casa. Tenemos un buen equipo, con granas de competir en nuestra liga, y la ventaja de nuestra cancha, que me ha sorprendido. El Pazo va a ser un sitio difícil para que los rivales nos ganen", sostuvo.

El Café Candelas Breogán recibirá el miércoles al club Divina Seguros Joventut en el partido que fue aplazado en la primera jornada de la Liga Endesa por los problemas técnicos que tuvo el Pazo dos Deportes y el sábado volverá a jugar en casa ante el Mombus Obradoiro en el derbi gallego.

"El Obradoiro tiene mucha experiencia en la liga, saben jugar muy bien juntos y va a ser interesante. Para nosotros va a ser un partido tenso, con muchos nervios", comentó.