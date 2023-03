La Nórdica se estrena en Lugo

El Club Nordic Walking Lugo, en colaboración con la Federación Gallega de Montaña, organiza este fin de semana cuatro actividades de marcha nórdica entre las que se incluyen el primer Open Concello de Lugo y la primera prueba de la Copa Xunta de Galicia para atletas federados, dos citas que se celebrarán el domingo y para la que se han apuntado ya más de 160 participantes.

La cita, inédita en la ciudad, acogerá el sábado dos actividades para todos aquellos participantes de fuera de Galicia que se han apuntado al campeonato.

La intención de los organizadores del Club Nordic Walking Lugo es, además de dar a conocer un deporte desconocido por muchos, llevar a cabo "unha saída recreativa por sendeiros que forman parte do espazo protexido das Terras do Miño —por la mañana— e unha saída turística percorrendo as rúas de Lugo e visitando os patrimonios mundiais da cidade, como son o Camiño de Santiago, a Catedral e a fermosa muralla romana". Estas dos actividades contarán con la presencia del guía turístico Guido Álvarez.

COMPETICIONES. Las salidas recreativa y turística del sábado darán pasado al primer Open y la primera prueba de la Copa Xunta de Galicia, que se desarrollarán el domingo en un circuito incomparable: la muralla de Lugo.

En este sentido, la presidenta de la Federación Gallega de Montaña, Josefina Maestu, destacó este lunes durante la presentación que la ilusión es máxima "porque a proba se desenvolve nun ambiente e nunha zona idídila, nun circuito increíble porque non hai outra proba no mundo que se realice sobre unha muralla romana".

Maestu felicitó al Club Nordic Walking Lugo por su capacidad organizativa y celebró que la provincia de Lugo se estrene en este tipo de disciplinas algo más minoritarias.

La presentación contó también con la presencia de responsables institucionales, como el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Mauricio Repetto.

Arias deseó que "haya muchos más pruebas de la Copa Xunta de Galicia de marcha nórdica en Lugo" y destacó la "mezcla de poder salir y conocer tres patrimonios de la humanidad y darle esa visión a la gente que viene de fuera. Es importante porque además se fomenta la práctica del deporte". El delegado territorial aseguró que el recorrido por la muralla "es perfecto para tener un récor del mundo en marcha nórdica" y aprovechó el acto para proponer a Josefina Maestu "un ránking de vuelta rápida" por el monumento romano.

Por su parte, Mauricio Repetto aseguró que la prueba discurrirá por un "entorno privilegiado, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la naturaleza" y destacó el carácter de "intergeneracionalidad" que tiene la prueba, ya que participan desde niños de once años hasta adultos de 80. "Estaremos para alentar a los caminantes y ojalá algún trofeo de los que se entreguen se quede en Lugo", finalizó.