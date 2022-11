"Non hai ningún ánimo de revancha, o que sinto polo Burela FS é agradecemento"

O Burela FSF atoparase este sábado en Marín con algúns anaquiños da súa historia. Tres xogadoras que o gañaron todo no clube mariñano estarán agora na pista defendendo as cores do Marín. Lara Balseiro e Bea Mateos son lendas no Vista Alegre pola súa longa e exitosa traxectoria e Ale de Paz tamén foi básica na xeira de 12 títulos consecutivos do Pescados Rubén FS. Lara Balseiro foi, durante moitos dos 13 anos que estivo, a única mariñana no equipo, medrando a carón das mellores do mundo e facéndose un espazo na plantila e no corazón dos seareiros.

Vostede xa estivo unha tempada fóra do Burela FS, xa se enfrontara algunha vez co cadro laranxa?

Non, daquela xoguei no Poio, pero estaba en Segunda División.

Que sensacións ten a tres días de que chegue este encontro?

Pois un pouco raras, pero era algo que cedo ou tarde tiña que pasar, así que intento levalo o mellor posible, espero non confundirme de vestiario (risas).

Supoño que será moi especial para vostede este encontro.

Claro, moito, aínda que penso que o vai ser máis o día que visite o Vista Alegre. É verdade que seguramente a Marín veñan afeccionados do Burela FS, pero hai moita xente que lle teño aprecio e que seguramente non virá, así que terei que esperar ao encontro de Burela para atoparme con moitos deles.

Tivo xa chamadas con piques ou apostas con excompañeiras?

Aínda non, pero supoño que con algunha falarei antes de que chegue o encontro. Foron moitos anos compartindo cousas polo que hai vínculos que xa quedarán para sempre entre nós.

Como leva o cambio de aires, adaptase ben ou estalle custando?

Síntome moi feliz en todas as facetas, tanto na deportiva coma na persoal. Cando me decidín polo Marín tiña moi boas referencias, pero foi un clube que me sorprendeu para ben. O grupo que temos no vestiario é espectacular e estar ao lado de Pontevedra tamén axuda moito na vida persoal.

Vexo que non bota nada de menos ao Burela FS.

A ver, son dúas historias diferentes. No Burela FS sabes que vas pelexar por todos os títulos e o obxectivo colectivo do Marín é o de medrar, tratamos de aproveitar cada adestramento e cada partido para facelo. Sabía a onde viña e tamén de onde viña e penso que incluso como xogadora estou medrando moitísimo.

Rival: "Peque é a referencia do Burela FSF, pero se te volcas en defendela a ela aparecen Cilene, Emilly ou calquera outra"

Hai algún ánimo de revancha neste encontro?

Para nada, o único que sinto é agradecemento por todos os anos que botei no Burela FS, síntoo como a miña familia, é o meu clube de toda a vida que me deu a oportunidade de vivir un montón de cousas moi especiais.

Quere iso dicir que non celebraría un gol, aínda que supuxera un triunfo para o Marín?

Non creo que o vaia celebrar. Unha nunca sabe como vai reaccionar en determinadas situacións, pero polo respecto absoluto e o cariño que lle teño ao Burela FS non creo que o celebre.

Ve moitas diferenzas entre o Burela FS que deixou vostede e o de esta tempada?

A plantilla segue sendo extraordinaria e competitiva ao máximo, pero penso que algo máis curta do que debe ter un equipo que vai pelexar por todos os títulos. A tempada é moi longa e competir de igual a igual con clubes coma o Futsi despois de tantos partidos e tantos adestramentos como fai o Burela FS non é sinxelo. Non quero que se me entenda mal, todos sabemos da calidade das xogadoras do Burela FS, case todas entre as mellores do mundo, pero pola experiencia dos últimos anos tal vez necesitarían algunha xogadora máis, sobre todo se teñen lesións ou contratempos.

Para vostede o Burela FS é un equipo que non ten segredos, como se lle pode meter man nun partido?

É máis sinxelo dicilo que facelo, pero penso que somos quenes de estar metidas no partido, cun marcador axustado ata o treito final do encontro imos ter moitas posibilidades de recoller un resultado positivo. Cando un equipo ten o rol de favorito e a obriga de gañar, sempre pode ter máis ansiedade ou nervios se o resultado non lle vai ao seu favor, e digoo pola experiencia de todos estes anos en Burela.

Celebración: "É difícil saber como se vai reaccionar, pero por respecto e cariño creo que se marco non o vou celebrar"

Ve algunha outra clave do partido, algunha xogadora que lle preocupe en especial?

É evidente e todo o mundo sabe que Peque é a xogadora referencial do Burela, o seu estandarte, pero faríamos mal en centrarnos so en ela porque entón van ser Cilene, Dany ou Emilly as que se van aprobeitar. Temos que saber que cada vez que te vaia encarar unha xogadora rival iso significa que vas ter problemas.

Segue vendo ao Burela FS e ao Futsi como grandes candidatos para gañar todas as competicións?

Cada vez os equipos están máis preto. É verdade que o ano pasado caeron todos para Futsi e Burela, pero nós (Burela FS) gañamos a penaltis varios partidos decisivos. O Roldán ou o Melilla, entre outros, poden dar moita guerra.