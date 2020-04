Peybernes asegura que el confinamiento no es excusa para no mantener la forma

El defensa central del Lugo Mathieu Peybernes aseguró que los entrenamientos en su domicilio por el confinamiento los lleva «mal» pero afirmó que "no hay excusas" y que la plantilla debe hacer "muy bien el trabajo que nos piden".

El futbolista francés indicó, a los medios del club que trabajar en casa es muy "duro" y que "la primera semana" lo llevó "muy mal".

Peybernes asegura que la calve para mantener un buen tono futbolístico «es entrenar como si compitieras», aún en circunstancias como las actuales.

El zaguero galo habló sobre su llegada al Lugo y recordó que, en el momento de su fichaje, "me llamaron muchos clubs porque conocían la situación (que vivía en el Almería), pero si finalmente me decanté por el Lugo fue porque Manolo Mandiá fue el primero en hablar conmigo y el presidente mostró mucho interés".

El central aseguró que "Tino (Saqués) me llamaba mucho para hablarme maravillas de Lugo como ciudad, del club y de los compañeros y no pude decir que no. Además, venía con Yanis (Rahmani) y eso me animó mucho".

Después "comprobé que tenía razón y estamos muy bien aquí mi familia y yo". El defensa central francés se convirtió en fundamental en los planes del equipo lucense y no cierra la puerta a, en medio de esta incertidumbre, "pertenecer al club ya no solo como cedido".

El jugador hizo un pequeño repaso de su carrera e incidió en su etapa de crecimiento en el Sochaux-Montbeliard.

Con el Sochaux vivió un descenso de categoría a la Ligue 2, en la que fue "la peor experiencia que viví en el fútbol y no estaba listo para algo así". "De aquello aprendí que los cedidos se equivocan al pensar que no pasa nada si desciende el equipo porque todos estamos en el mismo barco y a mí personalmente me hizo salir reforzado y saber que pelearé para no pasar más por algo así". «El compromiso debe estar por encima de todo», apostilló.