"No damos el duelo por perdido"

Ricardo Úriz demostró ante el Obradoiro haber dejado atrás las secuelas de su larga convalecencia, una buena noticia para el Cafés Candelas Breogán y sus opciones de permanencia. En la dirección del equipo estuvo uno de los aspectos más deficitarios del equipo hasta el momento.

"Lo cierto es que llevo una semanas encontrándome mejor. Sabía que a medida que fuera pasando el tiempo me iba a encontrar mejor y así está siendo. En Santiago ya pude ayudar al equipo, que es lo que quiero", dijo el jugador navarro que, sin embargo, lamentó la derrota de su equipo. "En el primer y tercer cuarto, el Obradoiro jugó muy cómodo y castigaron nuestros errores defensivos. Fuimos capaces de reaccionar y tuvimos opciones de ganar pero hay que tener claro que tenemos que estar bien los cuarenta minutos porque no siempre se puede remontar. No estuvimos bien en defensa y esto hay que corregirlo", reconoció.

Este domingo, a las 17.00 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo, el Cafés Candelas Breogán recibirá la visita del Kirolbet Baskonia, partido que, a priori, tiene un claro favorito en el conjunto vasco, aunque Ricardo Úriz no da el partido por perdido. "Es un encuentro que tenemos que jugar y en el que la victoria vale lo mismo que ganando a los de abajo. Por lo tanto, como todos los encuentros, es muy importante para nosotros y no podemos dejarlo pasar. Somos conscientes de su potencial, pero jugamos en nuestra cancha y no damos el partido por perdido de ninguna manera. Ahora es el partido que tenemos y después ya miraremos a lo que viene. Buscaremos dar la sorpresa", comenta.

El triunfo en la pasada jornada del Murcia ante el Barcelona estrecha la lucha por la permanencia

Del conjunto vitoriano, el base del Breogán destaca sobre todo que "es un equipo de primera línea europea". "Es un equipo muy físico, con talento, con tiro, con fuerza interior... en definitiva, un equipazo. Tienen en contra las bajas de Shengelia y Granger y un calendario duro por su participación en la Euroliga. Queremos darles un susto", explica Úriz.

El equipo que dirige Velimir Perasovic jugó anoche ante el Khimki de Moscú en Vitoria. Con menos de 48 horas para afrontar el encuentro de Lugo, Úriz no tiene claro si esta circunstancia les puede pesar en el partido de mañana. "No sé si nos puede beneficiar o no. Es cierto que pueden acusar el esfuerzo pero también es posible que mantengan el ritmo, la intensidad con la que jugaron. De cualquier forma, insisto que nosotros vamos por el partido de mañana (por este domingo), lo vamos a pelear al máximo", señala.

El triunfo en la pasada jornada del Murcia ante el Barcelona estrecha la lucha por la permanencia. No será, probablemente, la última sorpresa de la temporada, circunstancia que tiene muy clara el base del Breogán. "Nadie se da por vencido. Está claro cuál es nuestra pelea. Ahora estamos fuera de peligro pero los de abajo vienen apretando. A partir de ahora no va a haber ningún partido sencillo para nadie, como demostró el Murcia, que tiene un buen equipo y que hará todo lo posible para salir de su actual situación", dice.