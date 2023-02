Un niño, un sueño, un circuito

Muchos lo intentan. Muchos más lo desean. Solo los elegidos lo alcanzan. La de Jorge Prado es, sobre todo, una lucha por la perseverancia, contra todos los elementos, contra toda lógica. Es la única forma de forjar un campeón, el actual Jorge Prado, uno de los grandes candidatos al título de campeón del mundo de la máxima categoría del motocross planetario, la de MXGP, el olimpo exclusivo donde moran gigantes como Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Jeremy Seewer o el propio piloto lucense.

Pocos, quizá solo los suyos, pensaban allá por la primera década del actual siglo que un niño de Lugo que aprendió casi antes a montar en moto que a caminar, que pasados los años se hablaría del hombre que ha levantado el motocross en España. Solo Jorge Prado y su familia, sus padres, Jesús y Cristina, su hermana, sus abuelos, saben del sufrimiento, saben de las decepciones, también de las alegrías, las horas y horas sobre la moto, las caídas (¡ay, las caídas!), el tiempo buscado de donde no existía para que el chico no se quedara atrás en los estudios, los viajes por toda Europa, la búsqueda de ayudas en forma de apoyo monetario y de patrocinios, los cambios de ciudad, de país (de Lugo a Lommel, de España a Bélgica, y luego, actualmente, a la ciudad eterna, Roma)... Tantas tribulaciones para llegar al Jorge Prado de 2023, un hombre con una montura para soñar (la actual GasGas, dentro de la imponente infraestructura del coloso austríaco del motor KTM), un hombre con un circuito que lleva su nombre, otro de los triunfos.

Jorge Prado, en sus inicios

Porque hasta que empezó a sonar el nombre de Jorge Prado, el motocross era por aquí algo de otro planeta, una modalidad espectacular sí, pero remota, liderada por pilotos belgas, holandeses, estadounidenses (mundo y aparte) y, de vez en cuando, algún italiano como el fenómeno Antonio Cairoli, nueve veces campeón del mundo. Ver ahora a Jorge Prado a la altura de colosos como Herlings, Gajser, el citado Cairoli, ya retirado, y gigantes del pasado como Joel Robert, Roger de Coster, Eric Geboers o el campeonísimo Stefan Everts, todos belgas, es un orgullo para cualquiera que ha seguido las aventuras del joven piloto de Lugo.

En 2007 ganó un premio de El Progreso.

Porque, hay que decirlo, hasta que llegó Jorge Prado y su irrupción en el Mundial de motocross, sus dos títulos mundiales en la categoría de MX2, sus primeros triunfos en MXGP, el aficionado a las motos en España se alimentaba casi en exclusiva de las carreras de velocidad. Valentino Rossi, Ángel Nieto, Álex Crivillé. Giacomo Agostini, Mick Doohan, Jorge Lorenzo... nombres que cualquiera reconoce de inmediato. ¿A quién no le tentaba seguir a aquellos monstruos? No a Jorge Prado, quien siempre tuvo claro que sería piloto de motocross o no sería. Lo es y hoy en día el "motero" sigue con tanto interés las carreras en Misano como en Pietramurata, dos de los mayores templos de la moto en velocidad o en cross. Todas esas barreras ha roto a sus 22 años, solo a sus 22 años, el gran Jorge Prado, un chaval que incluso tiene ya un circuito con su nombre en su tierra, Lugo. Es difícil volar tan alto en tan poco tiempo.