Nepal, la nueva aventura de Roberto López

El lucense Roberto López inicia hoy un viaje de cuatro días que arranca en Vigo y tiene como destino la capital de Nepal, Katmandú. Allí emprenderá su nueva aventura, que no es otra que el ascenso a la difícil montaña Ama Dablam, de 6.812 metros, conocida como una de las montañas más bellas del mundo. No será fácil, reconoce. De hecho, antes de intentar conquistar el pico del Ama Dablam, aclimatará su cuerpo en otro ascenso más "sencillo", en otra montaña, la Island Peak, que se encuentra a una distancia de tan solo dos días por "trekkings".

"Este verano me tocó trabajar", recuerda. "No tenía muchas opciones, en Sudamérica ya fui a casi todas y entonces me tocó mirar al otro lado, y miré el Himalaya, en Nepal, pero es una zona a la que hay que ir fuera de julio y agosto por el monzón. Lo ideal es ir en esta época", reconoce.

Su aventura, nada más llegar a Katmandú, arrancará en una avioneta que le dejará en el pequeño pueblo de Lukla, donde arrancará la expedición. "Tengo que pasar por todos los pueblos del valle, compartiendo con la gente que vive allí, y seguramente comeré y dormiré con ellos algún día. Son ocho días hasta llegar al campo base del Island Peak, mi primer objetivo", comenta.

Conquistado el Island Peak, una expedición que le ocupará en torno a "diez u once días", Roberto López regresará al campo base de la primera montaña para desplazarse al del Ama Dablam, su verdadero objetivo en este viaje. "Allí estaremos ocho o nueve días entre los preparativos y hacer cumbre", señala. "Hay que montar tres campamentos, a veces subes y bajas para aclimatar el cuerpo, y hay que tener en cuenta que a veces las condiciones climáticas te obligan a estar parado. Una vez haga cumbre, volveré a Lukla, cogeré la misma avioneta que me dejó allí y volaré a Katmandú, desde donde emprenderé el viaje de vuelta", explica.

MONTAÑA COMPLICADA. El lucense asegura que el Ama Dablam guarda más dificultad que algunos "8.000 sencillos" por sus paredes de casi 90 grados. De hecho, el recorrido está lleno de cuerdas auxiliares para los escaladores. "Es una montaña exigente de arriba a abajo, pero es un aliciente, una motivación más para la que me preparo durante todo el año y a la que voy con toda la ilusión del mundo», reconoce un aventurero que suma ya más de una veintena de picos importantes sin ayudas ni patrocinios. "Voy por mi cuenta, y creo que es un mérito que pocos tienen», apunta.

UN ASCENSO DE NUEVE DÍAS. Roberto López explica que el ascenso al Ama Dablam nepalí es uno de los más exigentes que ha emprendido en su carrera como escalador. "Del campo uno al campo dos hay mucho que trepar, hay muchísima pendiente", apunta. "Además, el día de la cumbre nos espera una gran pala de hielo de una pendiente del 65 por ciento, es una montaña de esfuerzo mantenido, de tirar siempre hacia arriba y seguir trepando."

De hecho, López explica que es "raro ir con bastones" porque apenas hay recorrido llano en la montaña nepalí. "Sobran los bastones, y cuando sobran es que es un claro ejemplo de la dificultad que entraña una escalada de estas características", comenta.

Un escalador que va por su cuenta

El mérito de Roberto López consiste en emprender este tipo de aventuras sin contar con patrocinios o ayudas que otros grupos internacionales de escaladores sí disfrutan. De hecho, asegura que de contar con un apoyo económico intentaría hacer cumbre en algún 8.000, algo que por logística "y porque no me quiero hipotecar subiendo una montaña", no ha podido hacer hasta ahora. "Son 50 días de viaje, oficial de enlace, permiso, sherpa, cocinero... no es viable".



Inicios



La afición de López arrancó, como en muchos casos, en los Pirineos. "Luego llegó el turno de Marruecos, en el Atlas, y después el Mont Blanc (Alpes). "Tras eso me enganché y sumo ya más de 20 picos importantes", añade.