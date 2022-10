Nenadic: "El otro día quizá jugamos con miedo a decepcionar a nuestra afición"

No tiene dudas en cuanto a la capacidad de mejora del Río Breogán. Es más, considera hasta cierto punto normal las últimas derrotas e incluso el desacierto del equipo celeste teniendo en cuenta que hay nueve jugadores nuevos y una lógica falta de adaptación. Está contento en Lugo, sorprendido por la afición y reconoce que jugar en el Pazo tiene un toque especial. "El otro día quizá jugamos con miedo a decepcionar a los aficionados", dice.

Ante el Gran Canaria su equipo apenas fue competitivo, con demasiados errores. ¿Qué cree que pasó?

No puedo decir algo concreto como causa pero lo que está claro es que no estuvimos ni mucho menos a nuestro nivel.

En ataque estuvieron muy desacertados en el lanzamiento, prácticamente no anotaron en transición, la circulación de balón fue lenta...

La verdad es que empezamos el partido con confianza pero después de los primeros fallos empezamos a renunciar a tiros, a jugar con menos confianza y con más nervios. Pero creo que a estas alturas de la temporada, con tantos jugadores nuevos, esto no deja de ser normal. Es algo en lo que estamos entrenando para que no se repita y que, desde luego, vamos a mejorar. No tengo dudas de que estaremos preparados para enfrentarnos el sábado al Bilbao empezando por mí mismo, pero todos debemos creer en nuestra capacidad para jugar y para tirar.

¿Cree que hay algún aspecto del juego especialmente deficitario en su equipo?

No creo que haya algo concreto, simplemente lo que ocurrió ante el Gran Canaria fue el fruto de un muy mal día. Tengo que insistir, los entrenamientos están siendo muy buenos, los entrenadores saben donde está el problema y, en definitiva, estamos haciendo un buen trabajo. No tengo ninguna duda de que mejoraremos como equipo.

De todas formas, el rendimiento del equipo parece ir de más a menos, más que nada si atendemos a lo visto ante Ucam Murcia o Fuenlabrada y en los dos últimos encuentros.

Posiblemente las dos primeras victorias hicieron que nos creáramos ciertas expectativas y esto nos puso más nerviosos.

Habla de la necesidad de que se produzca la necesaria conjunción entre los miembros de la plantilla. ¿Cómo va su adaptación al equipo a estas alturas de la temporada?

Por ahora todo va muy bien. Como equipos aún nos estamos conociendo, buscándonos en el campo y a veces intentado encontrar a nuestros compañeros. Pero ya dije que esto es normal. Personalmente me siento como en mi casa. Cuando necesito algo, cuando tengo algún problema lo resuelven inmediatamente y para mí y mi familia esto es muy importante. Ahora estoy trabajando para que todo me salga en el campo lo mejor posible y hacer lo que me piden los técnicos.

Ya van dos encuentros disputados en el Pazo dos Deportes, ¿le gusta el ambiente?

Por supuesto. Tenemos los mejores aficionados que se pueden tener. Nos sentimos muy apoyados y gente de otros equipos nos hablan del ambiente del Pazo. Ante el Gran Canaria, después del descanso y después de hacer una muy mala primera parte, la gente siguió animando, nos siguió apoyando y esto para mí es algo increíble.

Probablemente ese apoyo va a ser fundamental para la suerte del equipo. ¿Son conscientes de la importancia de fallar lo menos posible como locales?

Sí, claro. Seguro que vamos a proteger nuesta cancha porque sabemos que es muy importante ganar los partidos de casa. Tenemos un gran apoyo en la gente, tengo amigos en la ACB y ya me habían comentado de que son una de las mejoras aficiones de la Liga, todos saben que ganar aquí es complicado y nosotros queremos corresponder al apoyo. Quizás por esto, el otro día jugamos con el miedo a decepcionarles. Estoy seguro que en los siguientes partidos todo nos irá mucho mejor.

¿Están preparados para el encuentro del sábado ante el Surne Bilbao, de nuevo en el Pazo dos Deportes de Lugo?

Desde luego, estamos deseando que llegue la hora del partido. No hay duda de que vamos a competir mucho mejor.