El Río Breogán necesita continuidad tras la marcha de Olmos

En la plantilla del Río Breogán solo se piensa en el encuentro del próximo domingo, (12.30 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Joventut de Badalona, en el que hay demasiado en juego como para volver la cabeza atrás para revivir todo lo ocurrido con la marcha del anterior técnico, Paco Olmos.

Así lo entiende, el ala-pívot del Breogán Iván Cruz, quien de todas formas reconoce que todo lo sucedido durante el fin de semana, nos pilló de imprevisto a todos". "Veníamos de dos días libres y no esperas algo así, aunque esto en el baloncesto profesional puede pasar. Pero eso ya pasó y lo que tenemos que hacer es prepararnos lo mejor posible para el próximo partido»" explicó.

Insistiendo, porque el jugador prefiere cambiar de tema, Cruz reconoce que lo ocurrido con Olmos, que un entrenador abandone un equipo con buena trayectoria, no es nada habitual. "Así es, es algo que no suele suceder, quizás más con jugadores", dijo, pero también entiende que no tiene por qué cambiar el buen desempeño que hasta ahora ha dibujado el equipo.

"Ahora estamos con Javi Muñoz, lo que implica una continuidad a lo que estábamos haciendo y esto es lo que necesitamos porque cuando las cosas van bien no hay que cambiar y es bueno mantener las mismas normas y el mismo plan de trabajo. Yo al equipo lo veo muy bien. Seguimos entrenándonos igual que siempre, estamos centrados y todos con la cabeza puesta ya en el partido ante el Joventut. Todos los jugadores estamos involucrados e ilusionados de cara al futuro próximo".

El encuentro ante el conjunto catalán puede implicar no solo un paso muy importante para la permanencia del Breogán sino, y en este caso para ambos conjuntos, porque estarán en juego muchas de las opciones de poder jugar la Copa del Rey.

"Motiva saber que podemos estar en la Copa, una de las competiciones más bonitas del baloncesto europeo, pero nadie en el equipo se olvida de que quedan tres partidos para el final de la primera vuelta y que tenemos que ir partido a partido", señala Cruz.

Del Joventut, el madrileño destaca su calidad —"es un equipo con muy buenos jugadores en todas las posiciones, tienen mucha calidad. Va a ser complicado"— pero también señala que su equipo va "siempre al cien por ciento". "Todos sabemos lo que tenemos que hacer y estoy seguro que todos darán el máximo. No se lo vamos a poner nada fácil ni al Joventut ni a nadie", finaliza.