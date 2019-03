Nécega: "Los primeros minutos serán muy importantes"

El entrenador del Durán Maquinaria Ensino, Juan Nécega, valoró la exigencia del duelo liguero que visitará mañana su equipo al Gipuzkoa (18.00 horas) en la Liga Femenina de baloncesto.

"Es un partido muy importante porque es un rival, en principio, más asequible que los últimos tres que tuvimos (Perfumerías Avenida, Girona y Gernika). Tenemos que intentar dar las mismas sensaciones que en esos encuentros, estar con el mismo ritmo de juego para competir y tener así la posibilidad de estar metidos en el encuentro y tener opciones al final de llevarnos la victoria", manifestó.

El técnico del conjunto lucense avisa sobre un Gipuzkoa que tiene jugadoras de calidad y con experiencia para competir en cada encuentro. "Es un equipo que tuvo un bajón, una racha mala de resultados y lo está notando, que empezó realmente bien y ahora parece que está encontrando su juego. Se ve como un conjunto que es un tanto imprevisible, pero que tiene jugadoras de calidad, jugadoras muy grandes y fuertes, un conjunto duro que está en la zona alta de la clasificación porque tienen calidad y saben jugar también los finales apretados, nunca se ponen nerviosas y tampoco se descuelgan de los encuentros cuando van perdiendo por diez puntos o así. Saben que siempre van a tener la posibilidad de engancharse y eso las hace mucho más peligrosas", indicó.

Una de las incógnitas que se presentan para este choque tiene que ver con el parón por la Copa y si esto puede o no condicionar al equipo para esta jornada. Nécega ve que el descanso era necesario para su equipo, pero insiste en que habrán que ver lo que ocurre y se verá en la puesta en escena de cada conjunto.

"Ya lo veremos, en principio el parón era algo que necesitábamos porque esta gente estos últimos partidos acumularon muchos minutos y ya se notaba el cansancio. Tuvieron así unos días de descanso que les vinieron. A lo mejor sí que es verdad que nos falta un poco ritmo de competición que es lo que no podemos pagar al principio del encuentro. Hay que tener claro que los primeros minutos serán muy importantes y eso es lo que nos va a permitir saber el efecto del parón", indicó. Hay que recordar que el Gipuzkoa no tuvo parón porque jugó la Copa el pasado fin de semana en Vitoria. "Ellas no lo perdieron, jugaron en la Copa y veremos si nos beneficia o nos perjudica", señaló.

Con cinco partidos por delante para acabar la competición regular, el entrenador del Durán Maquinaria Ensino reconoció que no espera un final fácil por los rivales y reconoció que cada victoria tendrá su peso en oro. Tampoco pierde de vista la ambición de quedar lo más arriba posible ante una disputa de las eliminatorias por el título. "Los partidos que vienen ahora son muy importantes porque nos podría acercar mucho más a la sexta plaza. Nos esperan partidos ante rivales de esa zona, como el Valencia o el Qázeres. Será muy difícil este final, pero cada victoria nos acercará a puestos de mucho mérito tal como fue la temporada", comentó.

Donde siguen los problemas es con las lesiones porque el equipo lucense apenas tiene novedades en este aspecto respecto a antes del parón copero. Juan Nécega confirmó que Arantxa Novo, Astou Traoré y Ángela Salvadores no van a estar en el encuentro de mañana, y tiene una pequeña esperanza al referirse a Breedlove, cuya participación es ahora dudosa. Con ella habrá que esperar para ver su evolución y sus sensaciones para determinar si puede viajar con el resto de sus compañeras y ayudarlas en este encuentro.