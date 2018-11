Nécega dice que la baza para el Ensino debe ser «la velocidad»

LUGO. El Durán Maquinaria Ensino jugará el viernes a las 18.00 horas en Salamanca uno de los encuentros más complicados de la actual campaña, si no es el que más. Las lucenses visitarán la cancha del vigente campeón de la Liga femenina, el Perfumerías Avenida, ganador del torneo las tres últimas campañas y uno de los principales candidatos incluso para jugar la final a cuatro de la Euroliga.

Todo esto le espera al Ensino. Como para que no esté preocupado Juan Nécega, entrenador del equipo lucense, quien pese a todo piensa que puede tener en aprietos a las charras si mantiene «un ritmo alto de juego». «Nuestra baza está en la velocidad siempre. También tenemos que intentar ese punto defensivo que por momentos conseguimos. Creo que por eso que he contado pasan nuestras opciones», explicó el entrenador ensinista.

Nécega se refirió también a los puntos fuertes del Avenida -«prácticamente no tienen fisuras», dice- y también habló de lo que le queda al Ensino para ser un equipo compacto. «El Perfumerías Avenida es un equipo muy completo en todas las posiciones y no solo en las jugadoras del inicio sino también en los cambios. Para ganar tiene que pasar (el Ensino) necesariamente por ser consistente en defensa, que estemos en rebote como estamos y no perder balones. No podemos que ellas nos provoquen muchas pérdidas de los balones, que es uno de los debes en nuestra Liga, porque eso ellos te lo van a penalizar. Es un equipo que presiona muchísimo, que tiene mucha calidad y no lo vamos a descubrir nosotros ahora. Tendremos que hacer todas las cosas muy bien, jugar con calma y pensar que el partido puede ser largo».

Considera el entrenador del Durán Maquinaria Ensino que aún le queda trabajo para que el equipo alcance «una velocidad de crucero». «Pese a que no estamos teniendo mucha cantidad de tiro exterior o tiro de tres puntos, tenemos calidad. Tenemos jugadoras y tiradoras, el problema es que nos falta algo de trabajo para encontrar buenas posiciones para los tiros», comentó el técnico.

Nécega también habló sobre la situación física de sus jugadoras después de una semana un tanto complicada. Arantxa Novo, Breed-Love, Regina Gómez, Bravo-Harriott y Traoré sufren diversas lesiones, aunque probablemente estén dispuestas para jugar con la excepción de la penúltima. Por su parte, Britany Miller se recupera de una inoportuna gripe. «Para el partido ante el Avenida tenemos la duda, en principio, de Jay (Bravo-Harriott) y cuento con todas las demás», finalizó el entrenador del Durán Maquinaria Ensino.