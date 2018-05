Natxo Lezkano: "Estoy totalmente al margen de la elección del director deportivo"

NATXO LEZKANO, al igual que sus jugadores, se ha tomado un merecido descanso después de una intensa y exitosa temporada. Sin embargo, los técnicos raramente son capaces de desconectar totalmente. Repaso a las situaciones de la temporada, meditación sobre la continuidad o no de determinados jugadores, el nuevo proyecto... y sobre todo, seguir viendo mucho baloncesto. El técnico del Cafés Candelas Breogán no es ajeno a todo esto —el pasado fin de semana presenció in situ el descenso del Bilbao Basket— y en Vitoria, donde se encuentra, no es precisamente el mejor sitio para dejar el baloncesto en el olvido.

Sin haber finalizado las competiciones todavía es pronto para hablar del mercado de jugadores ¿Cuál es ahora mismo el trabajo de la parcela deportiva del Breogán?

En estos momentos el club está estudiando la forma de mejorar la estructura deportiva. Se está buscando a una persona que ocupe el cargo de director deportivo. Es una figura fundamental y a partir de su contratación empezaremos a ver el plan a desarrollar durante este verano.

Aunque aún es pronto, tampoco tardará en empezar a moverse el mercado de jugadores. Además hay que plantear otras opciones, como las renovaciones que puedan interesar e incluso intentar adelantarse a lo que ofrezcan mercados distintos al español...

Sí, es evidente que es un tema que no se puede demorar demasiado. Esto se hará durante este mes porque hay que empezar a planificar todo el trabajo.

¿Se busca un director deportivo con experiencia reciente en la Liga ACB?

No lo sé, me imagino que sería interesante, pero yo me mantengo totalmente al margen en este tema. Es el club el que tiene que hacer esas gestiones y decidir cuál es el mejor candidato.

De la plantilla de la pasada temporada hay varios jugadores, Hervé Kabasele, Christian Díaz, Salva Arco, Sergi Quintela y Matt Stainbrook que tienen contrato en vigor. Sin embargo. esto no quiere decir que todos ellos vayan a continuar ¿no es así?

No lo sé. Como he dicho hay que esperar a que se incorpore el director deportivo, a partir de ahí habrá que ver las posibilidades del mercado, elegir la estructura de plantilla que queremos tener y a partir de ahí ya veremos con cuánto nos quedaremos. Todas las decisiones a adoptar vendrán a raíz de la incorporación del director deportivo.

De todas formas hay situaciones que parecen más o menos claras. Hervé Kabasele, por ejemplo, es conocido que, una vez recuperado de su lesión, será cedido. Pero también parece complicada la continuidad de Matt Stainbrook —su contrato tiene una cláusula de rescisión— sobre todo por su condición de extracomunitario.

Obviamente que sea extracomunitario es un aspecto a valorar, pero también puede depender de la estructura de equipo que busquemos, de que posiciones serán cubiertas por jugadores extracomunitarios. Es cierto que todo está un poco en el aire aunque tengan contrato.

De la misma manera que algún jugador con contrato puede quedarse fuera, ¿existe la posibilidad de que algún jugador de la plantilla que consiguió el ascenso pueda ser renovado?

Por supuesto. De hecho creo que hay varios que nos pueden interesar. Ya he dicho que todos los jugadores de esta temporada se merecían seguir en el equipo, pero no podemos permitirnos esto, no nos podemos permitir tenerlos a todos en el mismo equipo porque sería partir con mucha desventaja. Creo que nos quedaremos con algunos y confío en que los otros encuentren acomodo en otros equipos de la Liga ACB.

El próximo mes el Breogán tiene previsto realizar una gira por China. Algunos jugadores como Salva Arco o Ricardo Úriz no estarán en la expedición por causas familiares, también se sabe que Löfberg no estará. ¿Sabe con que jugadores podrá contar para disputar esa gira asiática?

De la plantilla van a viajar Sergi Quintela, Christian Díaz, Danilo Fuzaro, Leo Demetrio y Matt Stainbrook. Completaremos el equipo con jugadores que han estado en el club como Charles Nkaloulou, que esta temporada jugó en el Tau Castelló, o Érik Quintela que lo hizo en el Clavijo. Me imagino que en los próximos días se conocerán más jugadores, pero este es un tema que lleva directamente Javier Morandeira.

¿En este período de descanso, ha tenido tiempo o ganas de presenciar algún encuentro de baloncesto?

Sin ir más lejos el pasado fin de semana estuve en el Bilbao Arena presenciando el Bilbao-Baskonia.

Y que significó el descenso del conjunto vizcaíno...

Así es. Un descenso que me sorprende porque el Bilbao, con la plantilla que tiene, tendrían que estar luchando por los play off, pero han hecho las cosas muy mal. Fue un drama porque además llegaron a tener el partido ganado.