Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, se mostró contento por el desarrollo del encuentro, pero no con su desenlace, como es lógico. "Creo que el partido se ha desarrollado por los cauces que teníamos previstos. Queríamos hacer un tipo determinado de defensa para llegar al último cuarto con opciones de ganar, y nos ha ido bien", comentó.

El técnico vasco lamentó la falta de acierto de sus jugadores en el lanzamiento, un aspecto que está pensando mucho en el camino del Breogán en su regreso a la Liga ACB. "Hemos ido creciendo a medida que se desarrollaba el partido, la pena ha sido otra vez nuestro porcentaje de tiro. Nos está costando meter en buenas posiciones, pero en cuanto a esfuerzo y ganas hemos estado bien", concluyó.

Luis Casimiro. Entrenador del Unicaja Málaga: "Hemos jugado al ritmo que han querido ellos"

Pese a la victoria, Luis Casimiro no se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo en el partido. "No hemos controlado el tiempo de partido; por momentos, al final del segundo cuarto, parecía que sí, pero no fue posible. Hemos jugado al ritmo que ellos han marcado, con menos posesiones de las que nos gustarían. No hemos estado acertados en el tiro de tres ni en el rebote, así que no hemos estado nunca cómodos", señaló.



"El Breogán ataca siempre a partir del segundo 18 o 19, son ataques largos. Y si cogen 15 rebotes no podemos correr", añadió el técnico del Unicaja.



Casimiro fue preguntado por el gran partido de Jaime Fernández, "Jaime y Roberts son lo que, cuando el rival te espera dentro, cerrado y no te concede tiros, mejor saben interpretar el partido. La pintura se colapsa y ellos son los que más opciones tienen de meter canastas", señaló.



El técnico del Unicaja insistió en que su equipo acusó la falta de poderío en el rebote. "Nosotros, el día que no estamos acertados en el tiro, tenemos que intentar se un buen equipo en el rebote ofensivo, que lo somos, pero ante el Breogán no lo hemos sido porque es un equipo muy físico que se ha cerrado muy bien. Si queremos imponer nuestro ritmo de juego tenemos que ser fuertes en el rebote", concluyó.