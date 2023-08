Narro quiere el ascenso

El nuevo jugador del Club Deportivo Lugo, Víctor Narro, aseguró este miércoles en la rueda de prensa de su presentación que se decidió por el equipo rojiblanco porque le convenció "el proyecto" que le transmitieron tanto el director deportivo, David Peláez, como el entrenador, Pedro Munitis. "Me convencieron. Lo que me dijo David y lo que me dijo el míster me gustó mucho, me transmitieron mucha confianza. Vengo para ser importante y conseguir objetivos importantes".

El atacante llegó a Riazor en el verano de 2022 procedente del filial del Valladolid. Con la camiseta blanquiazul disputó 14 partidos en Primera Federación (780 minutos de juego) antes de marcharse cedido en el mercado invernal al Atlético Baleares.

"Creo que en el Dépor no iba a tener las oportunidades que merecía, y creo que aquí voy a seguir creciendo. Quiero ser importante y conseguir el objetivo que no es otro que el ascenso", afirmó Narro.

Dijo que se siente "cómodo" jugando por cualquiera de las dos bandas, e insistió en que quiere ser "una pieza clave" en el sistema de juego de Munitis.

Sobre sus nuevos compañeros reconoció que "veo un equipo con nivel, trabajando desde la humildad y creciendo juntos creo que podemos conseguir el objetivo. El recibimiento ha sido excelente, este club tiene grandes personas que me están ayudando mucho".

Narro, que ya entrena con sus compañeros y disfrutó de sus primeros minutos como titular contra el Celta Fortuna este martes, ve un "grandísimo equipo, con un ambiente muy bueno y muy sano. Desde el minuto uno veo buenas caras y ganas de ayudar".

Por último, el extremo señaló que en Primera RFEF "se está invirtiendo mucho" y que la temporada tendrá "buenos y malos momentos, pero la unidad del grupo será clave para los objetivos".

David Peláez

El director deportivo del Lugo, David Peláez, agradeció a Víctor Narro el "extraordinario esfuerzo" que hizo para recalar en el Ángel Carro porque ha sido "una operación larga" pero su predisposición ha sido "total".

"Es un jugador que en estas últimas temporadas ha destacado en los dos grupos de la Primera Federación en los que ha jugado -con Valladolid Promesas, el Deportivo y el Atlético Baleares-, con cifras muy importantes dentro de la categoría", afirmó Peláez.

El máximo responsable del área deportiva está convencido de que el extremo mallorquín será un jugador "importante" en el sistema de juego del técnico Pedro Munitis, y le auguró un futuro en categorías superiores porque "la capacidad y las cualidades" las tiene.

Peláez reconoció que el club sigue "atento" al mercado porque "tenemos varios aspectos por cumplir en la fase ofensiva", aunque tampoco descarta llegadas en otras posiciones del campo.

Preguntado por las retransmisiones televisivas de la categoría, Peláez apuntó que es "importante" que se "visibilice" porque se trata de una competición "atractiva y de mucho nivel". Por último, reconoció que el futbolista Andy Kawaya "sigue en proceso y no le queremos generar estrés".

Jornada lúdica en LucusAdventur

El cuadro rojiblanco aprovechó la jornada del miércoles para hacer grupo con varias actividades lúdicas en el parque de atracciones LucusAdventur. Munitis escogió esta actividad para unir a los jugadores de cara al inminente inicio de competición en Primera RFEF, previsto para el próximo domingo día 27, a las 20.30 horas, contra el CD Teruel.

Último amistoso

El Lugo entrena el jueves y el viernes en sesión matutina para preparar el último encuentro amistoso de la pretemporada, el que disputará ante el Real Avilés este sábado a partir de las 20.00 horas en el Estadio Román Suárez Puerta. Tras el partido, el club tratará de cerrar incorporaciones de cara al arranque de la competición oficial.



