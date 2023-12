Narro: "Me enteré del despido de Munitis a través de la prensa"

Víctor Narro, extremo del CD Lugo, reconoció este xoves en rueda de prensa que se enteró "por la prensa" de la destitución del técnico Pedro Munitis, al tiempo que valoró de manera positiva la incorporación del portugués Paulo Alves, porque su perfil ofensivo se adapta "muy bien" a las características de la plantilla rojiblanca.

"Creo que nos sorprendió a todos un poco porque no nos lo esperábamos, pero son decisiones que se toman. El club pensó que era el momento de hacer un cambio para revertir la dinámica que llevamos. Me enteré por la prensa a través de Twitter. Sí que es verdad que al finalizar el partido se comentaba algo pero hasta que se hizo oficial no me enteré", afirmó.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Víctor Narro agradeció a Munitis su trabajo en el CD Lugo porque "demostró ser un gran entrenador, sobre todo a nivel personal", pero ahora el técnico cántabro ya es pasado y están "a muerte" con su sucesor.

"Es pronto para sacar conclusiones, pero parece un entrenador bastante ofensivo, con un sistema claro de 4-3-3, con un mediapunta y extremos muy abiertos. Para mí gusto y mi forma de jugar, creo me va a beneficiar porque a mí me gusta estar pegado a la línea y encarar", dijo sobre la llegada de Alves.

En este sentido, reveló que el técnico portugués ha trasladado a la plantilla que quiere un Lugo ofensivo, que sea "dominante del balón" y "compacto" tanto a nivel defensivo como ofensivo.

"Nos esperan unos meses bonitos para conseguir el objetivo del ascenso", manifestó el jugador.

El futbolista del equipo rojiblanco valoró el próximo compromiso del Lugo, que el próximo martes, día 2 de enero, recibirá (19.00 horas) en el Ángel Carro al líder del Grupo I de la RFEF, el Celta B Fortuna. Narro espera un partido difícil ante el filial del conjunto vigués, un equipo con "gente que ya está pisando el primer equipo".

El partido ante el Celta B será el debut del Paulo Alves en el banquillo del cuadro rojiblanco, un entrenador que no dudó en marcar el ascenso como objetivo único del Lugo para esta temporada. Por eso, el choque adquiera una importancia especial.

Será pronto para saber si se nota la huella de Paulo Alves, pero eso no impide que los tres puntos sean clave para el Lugo si no quiere perder el ritmo con la zona alta de la tabla. Ahora mismo, el cuadro rojiblanco está a ocho puntos del Celta Fortuna, líder de la clasificación y a tres de la zona de play off de ascenso.

Será un partido decisivo que además llega a solo cuatro días de una cita que todo apunta a que será histórica, el duelo ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey el día de Reyes a las 16.00.