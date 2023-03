Nakic: "No veo ningún motivo para decir que no voy a continuar en el Breogán"

Internacional absoluto con Croacia desde 2017, antes ya lo había sido en las selecciones de formación y campeón con el Cibona de la Liga de su país. Sin embargo, la llegada de Toni Nakic (Sibenik, Croacia, 1 de junio de 1999), de 2,01 de estatura, al Río Breogán generó, en algunos foros, ciertas dudas sobre su nivel para hacerse un sitio en la Liga Endesa. Nadie discute hoy su capacidad porque ha llegado a la ACB para quedarse. En el Breogán, el jugador croata se ha convertido en una referencia. No tiene dificultades para jugar para los demás o para esforzarse en el trabajo defensivo, pero además es el tercer anotador del equipo —por detrás de Scott Bamforth y Ethan Happ— y el tirador más fiable desde la línea de tres puntos, con 36 conseguidos en 82 lanzamientos, lo que hace un notable porcentaje de aciertos del 43,9%.

Nacer en Sibenik ya es en sí mismo un plus para un jugador de baloncesto, ¿no cree?

Sibenik es naturalmente una ciudad de baloncesto. Allí nacieron Drazen y Aleksandar Petrovic. Todos los niños los conocen, tenemos ídolos locales y llegar a jugar al baloncesto y hacerlo en el equipo de la ciudad es para todos un sueño.

Usted jugó en el GKK Sibenik y con este equipo y con sólo quince años, debutó en la primera categoría en Croacia. Después jugó en el Cibona, otra referencia en el baloncesto de su país y del que salió siendo una pieza fundamental para la consecución de su último título. Ahora vive su primera experiencia fuera de Croacia, ¿cómo se siente?

Lo cierto es que inicialmente me dio incluso cierto miedo la idea de salir de mi país pero una vez que pensé lo que significaba realmente jugar en la ACB, que es la mejor Liga de Europa, pensé que podría ser algo muy importante para mí y una vez que tomé la decisión, solo me centré en intentar demostrar que tengo nivel para jugar aquí y para poder quedarme más temporadas.

La realidad indica que su evolución desde el inicio de temporada ha sido muy positiva en todos los aspectos y, desde luego, ya parece consolidado en esta competición. Es decir, su primer objetivo está prácticamente conseguido. ¿Satisfecho?

Es normal que haya un período de adaptación. Cuando firmé por el Cibona, en el primer año me costó mucho, pero en el segundo ya fue diferencia. Sabía porque lo había escuchado a otros jugadores que a veces lleva tiempo adaptarse a una Liga como la ACB. La verdad es que estoy satisfecho de cómo lo estoy haciendo, quizás al principio tuve demasiado respeto por algún jugador o algunos equipos pero ahora me siento adaptado y creo que estoy jugando a buen nivel.

¿Se encuentra a gusto en el Breogán y en Lugo?

Estoy muy contento por vivir en una ciudad como Lugo. Mi ciudad es también pequeña y disfruto de las comodidades que tenemos, hay poco tráfico, puedes ir andando a todos los sitios... y esto me facilita mucho el día a día. Además, los aficionados son increíbles y viniendo de jugar partidos con pabellones casi vacíos, hacerlo en un pabellón lleno en cada jornada es algo maravilloso.

No me diga que viniendo del baloncesto balcánico se va a sorprender del ambiente que se vive en el Pazo.

Es cierto que allí hay algunos pabellones que tienen ambientes estilo hooligans y que llegan a insultar a los jugadores. Otros tienen poco ambiente. Me gusta mucho jugar en el Pazo.

"Puedo seguir creciendo y evolucionando y este puede ser un buen sitio para hacerlo"

¿Le gustaría seguir en el Breogán la próxima temporada?

No veo ningún motivo para decir que no voy a continuar aquí. Es una cuestión que hay que ir viendo, hablando y valorando pero personalmente pienso que este es un buen sitio para mí, para seguir creciendo y evolucionando. Mi inicio no fue óptimo pero puedo seguir creciendo y este puede ser un buen sitio para hacerlo.

¿Ya ha hablado con el club o sabe si se han dirigido a su agente para la renovación de su contrato?

Lo único que sé es que mi agente y el club ya han tenido ciertos contactos. Pero no sé nada más en estos momentos.

El técnico, Veljko Mrsic, seguirá la próxima temporada en el Breogán. ¿Es otra causa que le motiva para seguir en Lugo?

Mrsic apostó por mí, confió en mí para traerme aquí y claro que es un factor más para querer seguir.

"Al inicio de temporada había comentarios de que éramos un equipo para estar en la LEB Oro"

El Río Breogán es noveno clasificado con once triunfos y otras tantas derrotas. ¿ Considera que es un buen balance?

Recuerdo que cuando llegué y después con la plantilla ya cerrada e incluso al inicio de temporada, de lo poco que podía entender había comentarios que decían que éramos un equipo para estar en la LEB Oro. No nos daban muchas opciones. Desde esa perspectiva hay que decir que la campaña está siendo muy buena. Pero yo pienso que podíamos llevar alguna victoria más, pero haciendo una valoración global pienso que podemos estar contentos de cómo está yendo todo hasta ahora.

¿Qué es lo mejor de su equipo, que faceta del juego destacaría sobre el resto?

No tengo dudas, lo mejor, la fortaleza más grande del equipo es que todos los jugadores traen energía, todos trabajan para el equipo. Todos los jugadores se esfuerzan por hacer la mejor defensa posible y, desde luego, no hay ningún jugador que se tome un descanso en defensa para después intentar anotar. Todos los jugadores de la plantilla tenemos la oportunidad de que cuando tenemos una buena racha, el equipo juega para ello. Lo mejor es que jugamos como equipo y nadie regatea el esfuerzo.

Con la permanencia conseguida, ¿cuál es ahora el objetivo de su equipo? ¿Se puede mirar hacia arriba?

Es fundamental seguir trabajando como lo estamos haciendo y, como dice Mrsic, no mirar más allá del siguiente partido y luego ya veremos dónde acabamos. Lo que está claro es que hay que seguir ganando a los que ya vencimos en la primera vuelta, es decir, a los equipos que a priori son de nuestro nivel, y tratar de sumar alguna victoria contra alguno de los equipos grandes de la competición. Algunos de estos, de los que están en las primeras posiciones, tienen que pasar por Lugo y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. Creo que tanto nosotros como la afición nos merecemos una victoria contra uno de esos equipos que están en la parte alta de la clasificación y, desde luego, vamos a aprovechar cualquier oportunidad que se nos brinde.

"El potencial real del Casademont Zaragoza no se corresponde con su clasificación actual"

El Río Breogán buscará la duodécima victoria de la temporada el próximo domingo, a las 12.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo, ante el Casademont Zaragoza.

En la primera vuelta derrotaron al equipo maño, aunque solo por dos puntos. ¿Qué opinión tiene del próximo rival?

Es un buen equipo y creo que su puesto en la clasificación no se corresponde con su potencial real. Han tenido derrotas duras. Hay que tener en cuenta que el actual Zaragoza no es el del inicio de la temporada ni tampoco con el que nosotros nos enfrentamos en la primera vuelta. Ahora tienen jugadores, como Jovic o Iván Cruz, que dan una dimensión nueva al equipo. Va a ser un partido complicado.

Es un equipo grande y explota su juego interior. El Breogán mejoró su acierto en el tiro de tres. ¿Puede esto ser clave para obligar a abrir su defensa?

Como siempre, el tener buenos porcentajes en el tiro de tres facilita el trabajo ofensivo no sólo por la anotación sino también por los espacios que genera para poder penetrar o jugar balones interiores. Pero nosotros, si no estamos acertados siempre podemos partir desde la defensa para compensar un mal día en el tiro. Desde la defensa podemos trabajar para ganar.