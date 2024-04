Nakic: "Jugamos cuatro partidos en casa y confío en que los podamos ganar todos"

Toni Nakic habla correctamente español porque fue un alumno aplicado. Y es que el jugador croata del Río Breogán es así, perseverante, concentrado y cuidadoso. Su baloncesto es buen reflejo de ello. El croata es un excelente jugador de equipo que de forma regular, sin estridencias, aporta en todos los apartados del juego. Su lanzamiento exterior también es fiable. Esta temporada promedia 6,9 puntos, 3,2 rebotes 1,1 asistencias y 6,2 créditos de valoración en los 22.09 minutos que juega por encuentro.

Debutó siendo muy joven, con 15 años, en el en el GKK Sibenik (compite en la A1 Liga, la Primera División croata), el equipo de su ciudad natal. ¿Cómo recuerda esa tramo de su vida?

Ese club siempre le da una oportunidad a algunos jugadores en esa etapa, cuando tienen 15 o 16 años, y yo hice lo máximo posible para aprovecharlo. Me encantó ese periodo porque pude jugar delante de mi gente, de mi afición. El ambiente siempre era increíble, con el pabellón lleno, empujándome al máximo. Creo que por esa razón me gusta jugar cuando hay presión del público.

He oído que Sibenik es una ciudad de baloncesto. Ahí nacieron jugadores míticos como Aleksandar y Drazen Petrovic. ¿Esto le influyó?

Sí, sí. Es muy importante que en la ciudad sea más importante el baloncesto que el fútbol. Tenemos fans que gritan. Es un grupo oficial, como los que hay aquí. Allí son unos 200-300 en el pabellón y eso resulta muy, muy bueno para jugar.

Posteriormente dio el salto a la Cibona de Zabreb. ¿A qué se debió ese cambio de aires?

Yo tenía todavía contrato con el Sibenik, pero la Cibona pagó la cláusula. Para mí era muy importante jugar a un nivel superior y esa fue mi motivación. Es el mejor club en Croacia, aunque ahora tiene problemas económicos. En aquel entonces jugamos la Aba Liga (Liga del Adriático). La primera temporada tuve problemas porque había mucha diferencia entre ambas competiciones, pero la segunda campaña jugué muy bien y conseguimos ganar la Liga y la Copa croatas.

Además fue elegido MVP de esa final, ¿no es cierto?

El nuevo entrenador confió en mí y pude aprovechar esa oportunidad para dar el máximo. (Nakic promedió en los play off 10,6 puntos y 4,7 rebotes por encuentro).

Y después decidió dar el salto a la Liga Endesa, al Río Breogán. ¿Por qué tomó esa decisión?

Yo sabía que la Cibona tenía problemas económicos y mi representante (Misko Raznatovic, presidente y fundador de la agencia BeoBasket) me comentó que no era conveniente quedarme allí. La primera llamada que recibí fue la del Breogán y mi agente me dijo que era un club bien organizado y que la ACB era la mejor Liga europea. La idea me gustó y le respondí que sí.

¿Qué influencia tuvo Veljko Mrsic en que se decidiera por el conjunto celeste y que posteriormente renovara por una temporada más?

Sabía que era importante que el entrenador me conociese porque nadie en España sabía quién era yo. Tuve que demostrar que podía jugar a este nivel y cuando cometí errores al principio, Mrsic me dio confianza para jugar. Para renovar, tanto mi agente como él me recomendaron quedarme en Lugo una campaña más. Cuando me aconsejaron esto no hice más preguntas y firmé el contrato que me ofrecieron.

Es usted un habitual en las convocatorias de la selección croata ya desde las categorías inferiores.

Yo jugaba casi cada verano con la sub-16, sub-18, sub-20... Es bueno disputar estas competiciones para comparar el nivel de cada uno, pero creo que es importante también trabajar durante el verano tanto física como técnicamente. Cuando tenía 19 años fuimos subcampeones de Europa y esto es un recuerdo que me queda para toda la vida.

¿Cómo fue su proceso de recuperación tras su lesión de menisco durante la pretemporada?

Muy difícil, porque tuve que esperar una semana para hacer una resonancia y posteriormente dos días más para conocer el diagnóstico. Esos momentos fueron muy complicados porque pensaba que podía ser una rotura del ligamento cruzado. Cuando me dijeron que era una lesión para 3-4 meses me gustó porque pudo haber sido mucho peor. Con posterioridad, me concentré para recuperarme lo antes y lo mejor posible.

Mientras usted estaba convaleciente, ¿cómo veía al equipo?

Es muy difícil mirar al lado de la pista, tanto los entrenamientos como los partidos. Pero esto no solo me pasó a mí. También se lesionaron Agravanis, Anthony, Sergi García, Diouf... Y así es muy dificil jugar porque se deben cambiar los roles del equipo. Desde la marcha de Sisko no dispusimos del primer base sobre el papel. Tuvimos que cambiar todo el juego y esto se hace difícil.

¿Cómo es la plantilla de este año en comparación con respecto a la del curso anterior?

Este año tuvimos 20 jugadores y el año pasado 13 desde el principio y esa es la diferencia. Por ejemplo, yo juego ahora con Justin dos semanas y con Hollatz lo hice durante nueve meses.

¿Cómo valora la actual situación del Breogán?

Creo que solo lo podemos hacer mejor, porque hemos demostrado que podemos competir contra todos. Casi derrotamos aquí al Real Madrid, pudimos ganar al Valencia fuera y derrotamos al Barcelona en su casa. Tenemos que disminuir los baches que tenemos durante los partidos y si lo logramos creo que podemos ganar a todos los equipos, aunque esto no es fácil.

¿Cuál considera que son los puntos fuertes del equipo y también los débiles?

Creo que tenemos muy buena química entre los jugadores, aunque no estemos en una buena posición en la tabla. Todo el equipo es muy positivo y pienso que esto es lo esencial en este momento. Tenemos muy buenos baloncestistas en las posiciones de ‘uno’ y ’dos’ que pueden meter canastas y otros jugadores tenemos que trabajar para ellos.

¿Y las debilidades... tal vez los porcentajes en el lanzamiento?

Esto es porque no tomamos buenas decisiones y acabamos haciendo muchos tiros en los últimos segundos del ataque y por esto los porcentajes son malos. Si el balón se mueve mejor estaremos más solos y meteremos más tiros. Aquí todos los jugadores son buenos tiradores y solo es una cuestión de confianza y de escoger mejor los lanzamientos.

¿Dice pues que la presión está afectando a los jugadores? En el último partido, por ejemplo, parecía que a algunos le quemaba el balón.

Esto para algunos es positivo y para otros negativo. Ignoro si algunos han jugado otras veces en esa situación. Por el último partido no se pueden sacar conclusiones sobre esto. Veremos cómo va el sábado.

A falta de siete jornadas para el final de la Liga Endesa, ¿confía en conseguir el objetivo de la permanencia?

Sí, si no lo creyera no hubiera entrenado hoy —por ayer— (carcajea). Jugamos cuatro partidos en casa y confío en que los podemos ganar todos.

Este sábado juegan una ‘final’ ante el Palencia (Pazo dos Deportes, 19.30 horas). ¿Cuál cree que serán las claves para llevarse este trascendental duelo?

La primera clave es no estar nerviosos. Hay que pensar que es un partido como otro, que si lo perdemos no es una final. Sabemos que es muy importante y necesitamos la victoria para ganar confianza. Si entrenamos bien, vamos a jugar bien y ganar este partido.

¿Qué cree que puede aportar al equipo Justin Robinson, el último en llegar?

Por lo que yo vi, es un jugador que llega con muchas ganas y energía. Él viene aquí para ayudar al equipo, no para mejorar sus estadísticas, y esto es importante; juega muy buena defensa y quiere compartir la pelota. El último partido (ante el Bilbao en el Pazo) salió con muchas ganas porque era el primero ante a su afición, pero creo que solo puede jugar mejor; es muy buen jugador.

Aunque sea prematuro hacer esta pregunta, ¿valoraría quedarse en el Breogán una temporada más?

Hay muchas incógnitas todavía y es difícil decir. Hay que saber si vamos a quedarnos en la ACB, qué jugadores le van a interesar al club...

Hablando del club, ¿qué destacaría de la entidad y de la ciudad?

Del club no puedo decir nada malo. Cuando tengo alguna duda o problema voy a la oficina y me lo resuelven. La ciudad me gusta mucho, aunque mis compañeros dicen que siempre hace mal tiempo, pero no es tanto. Cuando el clima acompaña es buenísimo: hay mucho verde, puedes ir al río, está la playa a 40 minutos... Todo esto me gusta. Además, cuando estoy aquí me siento como un deportista porque cuando salgo a la calle la gente me reconoce; me da ánimos cuando jugamos mal o me saludan cuando ganamos. Cuando mis amigos estuvieron aquí el año pasado, no podían creer esto. Esto nos pasó en el restaurante, cuando caminábamos... (sonríe).

Para finalizar, ¿qué mensaje le mandaría a los aficionados celestes?

Es difícil decir algo cuando perdemos partidos. Solo puedo decir que vamos a luchar hasta el final. Sabemos que ellos sufren, pero nosotros también sufrimos. Para mí la principal motivación es que el Río Breogán se mantenga en la Liga ACB y que la afición esté feliz con el equipo al final de temporada.