Nakic: "Estoy feliz en el Breogán; no hay razón para no seguir"

El jugador del Río Breogán Toni Nakic se mostró dispuesto a renovar su contrato con el conjunto gallego y dijo que "no ve razón para no seguir", aunque lo aplazó. "Estoy feliz aquí, con el club, la afición. No hay razón para no seguir, pero ahora estoy concentrado en lo que resta de temporada y veremos qué sucede", comentó en una rueda de prensa tras haber sido distinguido como mejor jugador de marzo en el conjunto gallego (trofeo Estrella Galicia).

Nakic reconoció que le "costó entrar en una liga nueva" y entenderla y lamentó que "ahora que estaba mejor y contento" con su juego le llegó una lesión. "El equipo ha conseguido buenos resultados y hay que acabar lo más arriba posible, intentar acceder al playoff hasta el final", indicó. Nakic se recupera de una lesión costal que le impidió jugar el pasado fin de semana con el Lenovo Tenerife (85-67). "Cuando lo ves por televisión es totalmente diferente, ves más detalles. Jugamos contra un gran equipo y el resultado debería ser menos abultado, pero es lo que hay", sostuvo.

El alero también valoró a su próximo rival, Cazoo Baskonia, al que no podrá enfrentarse por lesión. "Es un equipo duro, mete más de cien puntos por partido y juega en su casa. Tenemos que jugar con buena defensa para tener opciones de ganar", precisó.