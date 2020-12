Nafti: "En Zaragoza tenemos que estar a la altura para no repetir Alcorcón"

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, advirtió de que su equipo tiene que estar "a la altura" en el estadio de La Romareda "para no repetir" lo que le pasó en Alcorcón, donde sufrió su última derrota hace más de un mes en circunstancias parecidas: un rival en descenso y con nuevo técnico.

"Les he recordado a mis chicos el partido que jugamos en Alcorcón con la llegada del nuevo entrenador. No nos salió bien y no queremos repetir errores. Con la llegada del nuevo técnico, habrá una motivación extra en Zaragoza y tenemos que estar a la altura para no repetir el error de Alcorcón e irnos con buen sabor de boca a Navidad", indicó.

En una conferencia de prensa telemática, afirmó que el Zaragoza le "gustó" en el último partido de Segunda, ante el Sporting de Gijón.

"Vi un equipo ordenado, iniciando el juego desde atrás, sin miedo a equivocarse, bueno en transiciones, intensos, con piernas, un equipo serio. La llegada del nuevo entrenador seguro va a inyectar energía en la plantilla. El Zaragoza compite, la clasificación no nos engaña, seguro que irá a más. Estamos avisados", declaró.

Nafti añadió que "la intención" del Lugo "es mejorar en todos los aspectos" y afirmó que "la idea es exigir más a la defensa rival sin perder el equilibrio" atrás.

El técnico hizo balance de 2020 y deseó que el próximo año vaya por la misma línea en lo que al Lugo y a él se refiere.

"A nivel personal, soy el hombre más feliz del mundo, el club me ha dado la oportunidad de debutar en Segunda A y me gustaría tener esa continuidad en 2021 y que el Lugo esté lo más alto posible y no sufra tanto como años anteriores para lograr la permanencia", comentó.

Pero Nafti consideró que el fútbol está "en segundo plano" porque lo importante ahora es superar la pandemia.

"El fútbol es nuestra vida, nuestra pasión, pero hay que matizar: hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Un año peor que 2020 no me lo imagino. A ver si la gente se pone bien, la vacuna sea lo mejor posible y la afición puede volver a los estadios", deseó.

Desde el traspié de Alcorcón, el Lugo ha enlazado seis partidos sin caer, cinco de ellos en Liga, con un balance de cuatro empates consecutivos y la victoria de la semana pasada ante la Ponferradina (1-0) antes de eliminar en la Copa al Atlético Pulpileño (1-2).

Vuelven Juanpe Jiménez y José Ángel Carrillo

Nafti recupera para la cita con el Zaragoza a Juanpe Jiménez y José Ángel Carrillo, que se perdieron por sanción el choque con la Ponferradina, pero pierde a Diego Alende por una rotura muscular y a Iriome González, que se lesionó en la Copa.

Además, ha preferido dejar en Lugo al central Pedro López, que ya está recuperado de su lesión, para que reaparezca en plenas condiciones en 2021. En la enfermería también están el panameño José Luis 'Puma' Rodríguez, Roberto Canella, que afronta la fase final de su lesión muscular y Borja Domínguez, con una dolencia de rodilla.

Hugo Rama y El Hacen, suplentes ante el Pulpileño, así como los jugadores que tuvieron descanso en la Copa del Rey, apuntan al once titular ante el Zaragoza.