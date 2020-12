Nafti: "Esta victoria se la dedicamos a Juanpe"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Mehdi Nafti, aseguró este viernes sentirse "muy satisfecho y feliz" por los tres puntos logrados ante la Ponferradina, a la que se acerca en la clasificación, y explicó que le dedican los tres puntos al mediocentro jerezano Juanpe Jiménez, "que ha sufrido un problema familiar esta semana".

El técnico del Lugo explicó que su equipo jugó mejor en la primera parte, antes de la expulsión a Curro por agresión a Luis Ruiz pero que, sin embargo, "metió el culo" en su área en el tramo final, justo después del solitario gol de Hugo Rama. "Nos metemos atrás, no sé si por miedo a perder dos puntos o qué, pero me hubiera gustado buscar el segundo gol con más valentía", aseguró.

Pese a todo, Nafti indicó estar "feliz" por sus jugadores, que "a diferencia de otros partidos, hoy (por el viernes) sí respetaron el plan de juego que habíamos diseñado para este encuentro".

Sobre la expulsión de Curro, el francotunecino no quiso opinar y se limitó a decir que "hemos ganado a un muy buen equipo de fútbol". Eso sí, argumentó que en el descanso pidió "paciencia" a sus jugadores, "aunque me hubiera gustado tener algo más en los últimos minutos". Sobre las ocasiones no aprovechadas, el entrenador del Lugo celebró las llegadas peligrosas y apuntó que al equipo "le faltó el último gesto, porque llegó con peligro, sobre todo cuando la Ponferradina todavía tenía los once jugadores sobre el terreno de juego".

"El premio llegó, pero a base de insistir", concluyó Nafti, que descartó una lesión en los casos de Campabadal, sustituido por molestias, El Hacen y Gerard Valentín.