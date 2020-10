Nafti admite que en "seis días" en el Lugo durmió "dieciocho horas"

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, reconoció este miércoles que en "seis días" en el Lugo durmió "dieciocho horas".

Tras la victoria del Lugo contra el Girona este miércoles, el técnico se ha mostrado preocupado por el esguince de Gerard Valentín, uno de sus jugadores más desequilibrantes, que provocó la expulsión de Antonio Luna antes del descanso, allanó el camino a la victoria y tuvo que pedir el cambio en el inicio de la segunda mitad.

"Espero que sea un esguince. No creo que sea muy grave, pero no tiene buena pinta", indicó el preparador del conjunto gallego, en una rueda de prensa telemática tras el partido.

Nafti, que ha debutado con dos victorias con el Lugo, dijo que tiene "un grupo receptivo", en el que "todos quieren subir al barco y aportar".

El técnico admitió que "la expulsión cambió el partido" con el Girona, que estaba 0-0 hasta ese momento, pero quiso dar mérito a sus jugadores más allá de haber jugado con uno más desde el descanso.

"El primer tiempo fue laborioso por nuestra parte, el Girona nos hizo un partido complicado y nos costó iniciar el juego, pero once contra once no recuerdo ninguna ocasión del Girona. Nosotros tenemos que saber por dónde empezar a construir nuestra casa, por la defensa", advirtió el exfutbolista.

Por su parte, e​l entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, ha asegurado que su equipo tenía "controlado" el partido con el Lugo hasta la expulsión de Antonio Luna, por una entrada a un rival en el medio del campo antes del descanso.

"Estoy muy cabreado. Son situaciones que no podemos permitirnos en esta categoría. En el minuto que se produce nos hace mucho daño y habrá que tomar medidas porque nos cuesta puntos", analizó en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico dijo que "hasta ese minuto el partido estaba totalmente controlado" y el Girona era "superior en dominio y acercamientos".

"Estaba saliendo a la perfección, pero no sé si es roja ni si es merecida, pero, si es merecida, es una equivocación de Luna por el minuto que era, por dónde hizo la falta, en el centro del campo, y porque no era necesaria", comentó.

Francisco admitió que a estas alturas de la temporada "muchos jugadores no están para aguantar tantos minutos" en inferioridad.