Nafti: "Buscamos soluciones para crear más oportunidades de gol"

El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, destacó la experiencia de los jugadores de la Ponferradina, a los que se enfrentará su equipo este viernes en la decimoctava jornada de LaLiga SmartBank.

"Es un equipo experto en la categoría, que maneja bien todas las fases del juego, peligroso a balón parado y en centros laterales, un equipo que vendrá a ponernos las cosas difíciles, sin ninguna duda", indicó en una rueda de prensa telemática.

El Lugo afrontará el partido con bajas por sanción y lesión y con varios jugadores con molestias, pero, a pesar de esos contratiempos, el técnico expresó su intención de que el equipo, que lleva cinco partidos sin ganar, pero también cuatro sin caer, ofrezca mejores sensaciones en ataque sin perder la solidez defensiva.

"Estamos trabajando en mejorar, no para ser más protagonista con balón, sino buscando soluciones para crear más oportunidades de gol y exigir más al equipo rival sin tocar nuestro equilibrio defensivo. Me gustaría crear más peligro cerca del área rival sin poner en peligro nuestro orden defensivo. Estamos buscando soluciones y espero ver esos matices ya mañana", aseguró.

A pesar de las expulsiones que ha sufrido el Lugo esta temporada, el técnico dijo que "el nivel de agresividad y de intensidad" que reclama a sus futbolistas no puede "bajar".

Pido a los jugadores que sean muy intensos y agresivos y eso te puede llevar a jugar al límite", reconoció el entrenador franco-tunecino.

BOLO. El entrenador de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, considera al Lugo como un equipo "muy serio y difícil de meterle mano porque trabajan muy bien", señaló en su comparecencia telemática previa al encuentro en el Ángel Carro.

Del conjunto lucense ha destacado su plantilla, con "jugadores experimentados, que saben moverse muy bien en todos los aspectos de los partidos, con rapidez, verticales y con delanteros que han demostrado tener mucho gol".

Sin embargo, Bolo ha huido de buscar comparaciones en anteriores visitas al terreno lucense, donde la Deportiva nunca logró la victoria en la categoría de plata, aunque con él en el banquillo lograran igualar un marcador adverso de 2-0 la pasada temporada.

"No me fijo en años anteriores, pero el equipo ya sabe que es un campo difícil, ante un equipo que viene de no perder —acumula cuatro empates consecutivos— y que, con mucho trabajo, después de un mal inicio han salido hacia una situación más cómoda, pero el pasado es pasado y ya no se puede hacer nada", comentó.