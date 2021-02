Nafti: "Me parece un resultado muy duro"

El entrenador francotunecino del Lugo, Mehdi Nafti, consideró que su equipo, pese a realizar un buen partido, recibió un castigo excesivo en función de sus méritos ante un rival que apenas generó peligro más allá de los tres goles, uno de ellos en la recta final del partido, cuando el equipo buscaba el empate a dos.

"Tengo la sensación de que los chicos hicieron todo lo que se les pidió y, en caliente, me parece que el resultado es muy duro. Que el rival te haga tres goles sin tener ninguna ocasión es duro", explicó sobre un partido decidido por la "eficacia en las dos áreas" del Oviedo. "Donde ellos fallaban lo hicieron bien hoy (por este lunes). Otro penalti y una falta lateral, que es la primera que encajamos esta temporada, y el tercer gol llegó cuando dejábamos gente arriba y con un tiro lejano", analizó Nafti.

"Estamos enfadados porque no me parece el resultado adecuado con lo que vi en el terreno de juego. No quiero dar la sensación de llorón", añadió.

No le preocupa que el equipo no haya podido, como en Leganés, mantener un 0-1 porque los goles llegan "de falta y penalti". "Estaría preocupado si lo que hacemos fuera de casa fuese muy distinto a lo que hacemos en casa. Y veo coherencia en como lo estamos haciendo en casa y fuera".

Comentó que "hay que seguir trabajando" y que habrá corregir errores "como el posible error de marcaje" en el segundo gol. "También hay un componente de suerte, aunque no me guste la palabra, en la jugada del penalti", añadió antes de comentar que, pese a la derrota, "el equipo está en el buen camino".