Nafti: "Con dos más, Las Palmas no ha tirado ni a puerta"

Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, reconoció que el empate con la UD Las Palmas le deja un "sabor agridulce" y recordó que su rival no llegó a tirar a puerta cuando tenía dos jugadores más en los últimos minutos por la lesión del panameño 'Puma' Rodríguez y por la expulsión de Manu Barreiro.

"Nos pasó un poquito de todo, sobre todo en el segundo tiempo", dijo el técnico rojiblanco en una comparecencia telemática.

Nafti admitió que su equipo encajó "un gol tonto", una falta lejana y centrada, y después sufrió "la expulsión de Manu y la lesión del Puma".

"Al final te vas con un sabor agridulce. Creo que, once contra once y sin esos momentos que nos han condicionado, hubiéramos tenido nuestras opciones. Creo que Las Palmas no ha tirado ni a puerta con dos más en el terreno de juego", advirtió.

Por eso salió "un poco enfadado" del partido porque vio "opciones de ganar en condiciones normales".

Además, se mostró preocupado por las lesiones que está sufriendo el equipo, ya que consideró que "no es normal".

Nafti dijo que lo hablarán "con frialdad" en el equipo y, preguntado por las causas de las lesiones, optó por un "sin comentarios".