Nafti: "Perdimos dos puntos por muchos factores"

Mehdi Nafti, entrenador del Lugo, aseguró que su equipo perdió "dos puntos" ante el Logroñés (1-1) por "muchos factores", si bien se centró en los aspectos intrínsecos al juego de los rojiblancos.

"Hemos perdido dos puntos por muchos factores. Me centro en lo que podemos controlar, en lo que nos ha fallado, la toma de decisión en los últimos metros", explicó en una rueda de prensa telemática.

El técnico franco-tunecino recordó que "una vez más" penalizó a su equipo "una pérdida de balón" que acabó en el penalti con el que se adelantaron los riojanos. "El equipo empató con mucha fe y trabajo, pero vino la expulsión de Hugo y el partido se puso complicado", declaró.

Nafti evitó concretar los factores que no están en su mano, en clara referencia a los arbitrajes. "Pasan cosas. Ante el Leganés, el Oviedo, penaltis, rojas, circunstancias que no nos favorecen, pero solamente puedo controlar mi bloque, mi orden, mi balón parado, que no haya pérdidas en campo propio o las transiciones. No puedo gastar energías en algo que no puedo controlar", incidió.