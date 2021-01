El entrenador del Lugo, Mehdi Nafti, aseguró que esta semana su equipo se ha centrado en sí mismo y no en su próximo rival, el Leganés, por las experiencias negativas previas que ha tenido el conjunto gallego ante rivales que estrenaban cuerpo técnico.

"Hemos restado importancia al rival esta semana, con todos sus matices, y vamos a darnos importancia a nosotros", explicó en una rueda de prensa telemática a tres días para el partido con el conjunto madrileño, que ha confiado su reacción a Asier Garitano.

"No nos hemos focalizado en el Leganés a nivel colectivo, en lo que pueda proponer a nivel táctico el fin de semana, aunque sí hablamos a nivel individual de cada jugador. A mí me sirve de referencia lo que hizo Garitano en el Leganés, también hemos visto un poquito el balón parado, pero sin más", incidió el entrenador del Lugo.

Nafti recordó que esta temporada el Lugo ante el Zaragoza y el Alcorcón puso especial énfasis en sus respectivos cambios de entrenador y los rojiblancos perdieron.

"Dimos demasiada importancia a algo que no podemos controlar, a una intensidad y filosofía de juego que no conocemos, así que mejor dedicar el tiempo a lo que tú puedas proponer y hacer en el campo", sostuvo.

El Lugo no gana a domicilio desde octubre, cuando se impuso al Logroñés (2-3), un dato al que restó trascendencia el técnico franco-tunecino en su comparecencia.

"Las estadísticas las dejo para vosotros; el único objetivo es seguir el guion que nos hemos marcado desde el inicio de temporada, tener nuestra seña de identidad y que el equipo sea coherente y se refleje el fin de semana el trabajo que se hace en los entrenamientos", comentó.

Ante el Leganés podrá contar, si no se producen contratiempos, con toda la plantilla al recuperar a los lesionados que había y a Gerard Valentín, que cumplió sanción.

"Todos los chicos están disponibles. Luego, yo valoraré el estado de forma de cada uno y las necesidades que requiere el partido de lunes. Estoy muy contento por tener a todos disponibles. Me costará hacer la convocatoria. Con todos los del filial y Luis Castro (juvenil), he trabajado con 25 jugadores de campo y es un lujo", consideró.

Respecto al mercado, reconoció que "ningún jugador" le ha "pedido salir" del club, que está "trabajando en una posible incorporación" de la que no quiso dar pistas.

"Este mercado de invierno a mí no me preocupa tanto porque no estamos ante necesidades drásticas, tremendas, a la hora de poder incorporar. Si en los próximos días hay oportunidad de incorporar un futbolista para mejorar lo que tenemos, lo haremos, pero no me quita el sueño", sentenció.