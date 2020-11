Nafti: "Irse con un punto hubiera sido injusto"

Mehdi Nafti, técnico del Lugo, lamentó la derrota encajada por su equipo este viernes en Santo Domingo y dijo que sus jugadores deben hacer "autocrítica para ver si es un accidente o algo más", y aseguró que hubiera sido "injusto irse con un punto de Alcorcón".

El equipo madrileño, colista de Segunda antes del partido, frenó su mala racha de nueve derrotas consecutivas al ganar al Lugo con un gol de Marc Gual a los 81 minutos que llegó precedido de un error individual del conjunto gallego.

"El gol viene de un error individual, pero no creo que hayamos hecho méritos para llevarnos algo más. Salimos vivos del primer tiempo porque el rival pudo hacernos más daño y en los primeros minutos del segundo tiempo estuvimos mejor, con más orden, pero creo que el rival estuvo más intenso y hay que felicitarle", señaló.

Para Nafti, "cuando el rival es mejor hay que felicitarle" y por su parte deben "hacer autocrítica para ver si ha sido un accidente o algo más".

Reconoció sentirse "sorprendido " con el rendimiento de su equipo porque, hasta ahora, "siempre ha tenido buena actitud y compite". "Al Alcorcón lo he visto muerto de hambre, como me gusta a mí, y a mi equipo no lo he visto así. Eso se corrige. Vamos a trabajar, tenemos tres días para mejorar. Vamos a descansar y ver lo que no ha funcionado. Esto sigue y el martes tenemos una ocasión para reaccionar", añadió.

"Tenemos que sacar conclusiones" de esta derrota y "reajustar" lo que se pueda, reconoció Nafti. "Tengo curiosidad por saber si esto fue un accidente o si de vez en cuando nos creemos otras cosas. Hoy —por este viernes— he visto un equipo necesitado y otro no necesitado. Y a mí me gustaría que mi equipo pareciera necesitado en cada partido", matizó.