Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, afirmó que tiene la "sensación" de que a su equipo se le escapó "algo grande" ante el Espanyol (1-1) y, sobre la amarilla que recibió en la segunda parte, reconoció que a él no le "gustaría" ser el árbitro asistente teniéndole en el banquillo. "Yo soy una pesadilla también, y hay un banquillo detrás que aprieta. No me gustaría ser linier teniendo a Nafti en el banquillo", declaró en una rueda de prensa telemática tras el partido con el conjunto catalán.

El preparador franco-tunecino consideró que el arbitraje fue "bueno", pero pidió más "cuidado en las formas" al hablar con los jugadores, aunque no quiso profundizar al respecto.

El Lugo se adelantó en los primeros minutos, fue neutralizado a veinte minutos para el final y el poste le ayudó a conservar el punto tras haberse quedado con diez por la expulsión de Marcelo Djaló a los 83 minutos. "Me hubiera gustado irme con un gol más al descanso. El equipo ha hecho la mejor primera parte desde que estoy aquí, siempre teniendo en cuenta lo que hay enfrente. En la segunda parte el rival te desgasta, te somete. Teníamos un plan, obligarles a jugar por fuera, no permitir que jugaran por dentro y los chavales lo han hecho espectacular", relató.

Nafti se congratuló de que sus jugadores respetaran "desde el primer al último minuto" el plan del partido. "Tengo la sensación de que se nos escapó algo grande por los esfuerzos de los chicos", indicó el técnico rojiblanco, quien pronosticó que el Espanyol estará "en Primera División, sin ninguna duda", porque es de otro "nivel".

MORENO. Por su parte, Vicente Moreno, técnico del Espanyol, advirtió de la necesidad que tenía su equipo de cortar la serie de derrotas en que estaba inmerso antes de su visita al Ángel Carro (1-1). El conjunto catalán estuvo a punto de sumar los tres puntos, pero el poste se lo impidió en la recta final del choque. "Era importante cortar esa situación de dos derrotas y por merecimientos creo que se nos ha quedado un poco corto el resultado", comentó el preparador del Espanyol.

Afirmó que "la sensación" que le queda es la de que su equipo perdió "dos puntos" en el partido de Lugo. "Al final, conseguimos llevar al rival a donde queríamos en la segunda parte. La pena es que no llegara el segundo gol. Estuvimos cerca y es cuestión de insistir", opinó.

Moreno consideró que su equipo hico "méritos para estar mucho mejor" en la clasificación de LaLiga SmartBank, en la que se encuentra a cinco puntos del Mallorca, al que visitará el próximo domingo a las 14 horas. "De ganarlo no tendremos nada hecho, pero vamos a invertir toda la energía en que así sea", indicó.