Nafti: "Estoy orgulloso con el trabajo de los chicos"

El técnico del Lugo, Mehdi Nafti, valoró la eliminación del conjunto rojiblanco de la Copa del Rey: "Creo que el equipo hizo un encuentro muy serio. Se respetó el plan de partido. Intentamos tener un once competitivo durante los 120 minutos y dar oportunidades a gente que lo necesitaba. Estoy decepcionado por la derrota, por no seguir en esta bonita competición, pero orgulloso con el trabajo de los chicos, sobre todo de los que menos juegan. Es una lástima no haber llegado, al menos, a los penaltis", indicó.

El entrenador franco-tunecino afirmó que a su escuadra le faltaron "piernas" para cerrar el pase en la prórroga: "Me hubiera gustado finalizar un par de contras cuando el Girona estaba volcado. Djaló y Quindimil no podían más, Escobar estaba tocado… En nuestro lado izquierdo, ellos olieron sangre y nos hicieron daño con centros laterales. Ojalá hubiese tenido dos o tres cambios más", señaló.

El cuerpo técnico, además, abogó por rotar y repartir esfuerzos ante la proximidad del próximo duelo liguero, el lunes ante el Sabadell: "Protegimos a Venancio y a Campabadal, y optamos por darle menos minutos a Manu Barreiro. Gerard Valentín y Chris Ramos se repartieron los tiempos. Hugo Rama jugó 45 minutos, El Hacen una horita… Intentamos competir y no perjudicar el físico de los chicos de cara al partido de Liga".

Además, Nafti valoró el papel de los jugadores del Polvorín. "Si los pongo es porque confío en ellos. Son chicos que entrenan con nosotros. Quindimil y Escobar hicieron un gran encuentro y Luis Castro lo dio todo".